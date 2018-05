Kaakkurin pesintä on pienestä kiinni

Vesilintujen pesintä on taas alkamassa. Monilla vesilinnuilla pesä on suojaamaton auringonpaisteelle. Haudonta-aikana on tärkeää, ettei lintu joudu olemaan liian pitkään poissa pesältään. Tällaisia avoimia pesiä on muun muassa metsälammilla pesivillä kaakkureilla.

Kaakkuri munii toukokuussa keskimäärin kaksi munaa rahkasammal-, tai saramättäälle. Haudonta kestää lähes kuukauden.

Huomioithan haudonta-aikana, ettet viivy kaakkurilammella auringonpaisteisella kelillä kymmentä minuuttia pidempään, jos kaakkuri ei ole pesällä. Jo viidessätoista minuutissa muniin paistava aurinko saattaa lämmittää ne yli viidenkymmenen asteen lämpöön ja tappaa munan sisällä olevan alkion.

Jos menet lammelle ja näet kaksi kaakkuria vedessä, se tarkoittaa että kumpikaan ei ole hautomassa. Lammelle kannattaakin mennä pilvisenä päivänä, jolloin aurinko ei tuhoa munia.

Älä kuitenkaan tuolloinkaan ole liian pitkään lammella, sillä esimerkiksi korppi saattaa napata munat suojaamattomasta pesästä.

Tekosaaret helpottavat pesintää

Olemme rakentaneet Timo Niemisen, Anja Halosen, Ossi Halosen ja Kalevi Eklöfin kanssa kaakkureille jo useita pieniä tekosaaria Laipanmaan kaakkurijärville. Viimeisimmät kaksi tekosaarta rakensimme tänä keväänä Kalevin kanssa yhdessä.

Kaakkureilla on parempi mahdollisuus onnistuneeseen pesimiseen tekosaarella, jonne esimerkiksi kettu, supikoira ja muut rannan pedot eivät pääse syömään munia.

Saaret olemme tehneet kelopölleistä, mutta viimeisimmän teimme trukkilavasta, jonka kantavuutta lisäsimme routastyroksilla. Tekosaarien päälle olemme leikanneet moottorisahalla rahkasammaleesta neliskulmaisia paloja. Älä siis ainakaan ui saarelle, se ei kanna ja rahkasammaleet lähtevät ilmajuuriensa varassa kellumaan pitkin lampea.

Kaakkurien pesäjärvillä ei yleensä kuulu kalalajistoon haukea, älä siis siirrä niihin tuppihaukia, sillä hauki lepäilee mielellään tekosaaren alla ja kun emo tuo ensisaalista poikaselle, hyppää poikanen emoa vastaan veteen, jolloin hauki saattaa pistellä pienen poikasen kitaansa.

Tiedossani on Laipanmaasta tapauksia, jossa koira on laitettu päivähoitoon pienelle saarelle. Tuossa tapauksessa tuhoutui kuikan pesintä. Myös erään Laipanmaan kaakkurilammen länsirannan kalliolla nuorempi joukkio piti suurta nuotiota pitkään, jolloin kaakkuri ei uskaltanut mennä pesälleen ja seurauksena oli, että munat ylikuumenivat ja pesintä epäonnistui.

Viime kesänä Laipanmaan kaakkurit saivat kasvatettua vain yhden poikasen aikuiseksi. Osittain syinä oli kahden kelopöllilautan uppoaminen ja rannalla pesimisen epäonnistuminen.

Kaakkuri on hieman kuikkaa pienempi lintu ja sen tunnistaa lentolaulusta hyvin: ka-ka-ka-kaa-ka-ka. Pesimälammella kaakkurit ääntelevät muullakin tavalla, esimerkiksi ulisemalla. Laipanmaassa pesivät kaakkurit hakevat poikasille pientä särkeä ja ahventa pääsääntöisesti Pälkänevedeltä ja Kukkialta.

Toivonkin tänä kesänä pesimärauhaa kaakkureille, että saisimme jatkossakin kuulla kaakkurien kaakatusta kalanhakumatkoillaan.

Alpo Roikola