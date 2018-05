On saavuttu Fiolan kotiin. Kun kolme Kangasalta pitkin eteläistä Suomea levittäytynyttä kaverusta kokoontuu juurillaan, ensimmäinen tunti menee kuulumisten vaihtamisessa ja avautumisessa. Sen jälkeen voidaan ottaa soittimet käteen.

Fiolan sielukas kamaripoppi syntyy Huutijärven entisen kestikievarin vuosisataisten hirsien suojissa. Viulu sekä akustinen kitara ja basso luovat lumoavan tunnelman, mutta pääosissa on kolme toisiaan täydentävää lauluääntä.

Fiola syntyi neljä vuotta sitten, kun muusikon ammattitutkinnon suorittanut Camilla Sirén (kitara, laulu) ja vaatesuunnittelijaksi valmistunut Miisa Asikainen (viulu, laulu, perkussiot) palasivat kotikonnuilleen Kangasalle.

– Kävimme katsomassa jotain keikkaa, ja fiilistelimme, että miksemme mekin perustaisi bändiä.

Jo samana iltana mukaan pyydettiin Jenna Riihinen (basso, laulu), jonka kanssa Camillalla oli nuorempana ollut Lob Nor -niminen yhtye. Äkäistä naisrockia soittanut kokoonpano voitti YA-rockin Suomen mestaruuden ja eteni lukiolaisten bändikisan finaaliin. Kokoonpano ehti äänittää myös pari demoa.

Kolmikon uusi bändi ei huuda sanottavaansa nuoruuden vimmalla, vaan luottaa luomumeininkiin. Alkuvaiheessa innoittajana toimi ennen kaikkea ruotsalaissiskosten palkittu ja palvottu folkpopduo First Aid Kit.

– Aloimme soitella lainakappaleita. Mutta palo musiikin tekemiseen oli kovempi kuin olimme ajatelleetkaan; melkein saman tien alkoi syntyä myös omia biisejä, Miisa Asikainen sanoo.

– Teemme kotiäänityksiä, joita jokainen voi värittää omilla mausteillaan. Treeneissä sitten tuomaroidaan, mitkä niistä otetaan yhdessä sovitettavaksi ja treenattavaksi, Camilla Sirén kuvaa biisien syntyprosessia.

Melkein kateellinen lukion musiikkilinjalle

Huutijärven ala-asteelta alkaen toisena tuntenut Fiola-kolmikko jatkoi Pikkolan koulun kautta Kangasalan lukioon.

– Uuden lukion vihkiäistilaisuudessa melkein harmitti, ettemme ehtineet päästä musiikkilinjalle, Camilla Sirén sanoo.

Hän on seurannut ihaillen musiikkilinjan toimintaa: taitavat soittajat ja laulajat saavat ammentaa oppia huippuopettajilta ja samanhenkisiltä kavereiltaan.

– Ja mukana on myös poikia, joita on yleensä vaikea saada laulamaan tai esiintymään.

Fiola-kolmikkoa voi pitää eräänlaisina musiikkilinjan ”äiteinä”. He kuuluivat taitavaan ikäluokkaan, joka teki ensimmäisen yläkoulumusikaalin ja antoi opettajille ja koululle lisäintoa panostaa musiikkiin.

Camilla Sirén ja Miisa Asikainen paikkasivat kokematta jääneen musiikkilinjan puutetta Oriveden opistolla, johon he lähtivät vuodeksi opiskelemaan pop- ja jazzlaulua.

– Se oli kaikella tavalla käänteentekevä vuosi. Ilman sitä olisin varmaan lähtenyt lukemaan tradenomiksi. Kaikkein tärkeimpiä olivat ystävyyssuhteet, jotka kantavat edelleen, Camilla Sirén sanoo.

Siren ja Asikainen asustivat samassa kuuden hengen tyttösolussa.

– Minulla Oriveden vuosi vahvisti laulamista. Siihen saakka olin keskittynyt viuluun, Miisa Asikainen sanoo.

Materiaalia riittäisi uudelle levylle

Camilla Sirén opiskeli Oriveden vuoden jälkeen Jyväskylän konservatoriolla ammattimuusikoksi. Keväällä hän saa päätökseen musiikkipedagogin opinnot.

– Todennäköisesti työ tulee olemaan bändisoiton ohjaamista tai laulunopettajan hommia esimerkiksi musiikkiopistossa, Jyväskylästä Tampereelle palannut Sirén sanoo.

Myös Jenna Riihisen arjessa musiikki on vahvasti läsnä: hän erikoistui luokanopettajaopinnoissaan musiikkiin, ja ekaluokan opettaja pitää Lempäälässä monen luokan musiikkitunnit.

Espoossa nykyisin asuva Miisa Asikainen tekee suunnittelu- ja markkinointihommia Globe Hope -tuotemerkille. Hänelle bändi tarjoaa vastapainoa arjelle.

– Kai tämä on jonkinlaista terapiaa. Bändi ja esiintyminen ovat aina olleet suuria haaveita.

Bändihommien suurin vastus on arjen kiire. Treenien ja keikkojen sopiminen vaatii monen kalenterin synkkaamista.

Viime vuonna ilmestynyt EP-levy Part of my vocabulary tarjoilee neljän kappaleen verran maistiaisia Fiolan tuotannosta.

– Olihan ensimmäinen oma levy tärkeä virstanpylväs, Miisa Asikainen sanoo.

Sille voitaisiin purkittaa jatkoa vaikka saman tien, sillä materiaalia kyllä riittää.

– Pitäisi vain valita, mitä alettaisiin työstää levylle.

Eteenpäin ajaa ajatus siitä, että Fiola tavoittaisi lisää kuulijoita ja saisi lisää keikkoja.

– Spesiaaliunelmana on, että pääsisi joskus soittamaan ulkomaille ja voisi esiintyä isommalla kokoonpanolla, jossa voisi olla jousia, lyömäsoittimia ja koskettimia.

Kaustisen keikka jokavuotinen perinne

Fiolan keikoilla kuullaan usein joku First Aid Kitin, Of Monsters and Menin tai Fleet Foxesin lainakappale. Pääosin bändi soittaa kuitenkin omaa tuotantoaan, joka tasapainoilee popin, kantrin ja irkkumeiningin välimaastossa. Lisäksi Miisa Asikaisen viulu säväyttää soundia kansanmusiikkiripauksella.

Fiola on soittanut erilaisilla klubeilla ja ulkoilmatapahtumissa. Akustisen bändikisan Under the bridgen voitto toi nimeä ja poiki keikkoja ennen kaikkea Tampereen seudulle.

Asikainen on vihkinyt bändikaverinsa myös kansanmusiikkifestareiden henkeen. Kaustisten keikasta on tullut Fiolalle jokavuotinen kohokohta.

Seuraavan kerran Fiola nousee lavalle keskiviikkona 9.5. naisartistien klubilla Helsingissä ja 18.5. tamperelaisessa irkkubaarissa Ruby &Fellasissa. Silloin mukana myös rumpali Lauri Marjamäki, joka soittaa myös bändin ensimmäisellä levyllä.