– Siinä vaiheessa oli erilaista hässäkkää: väittelin tohtoriksi ja tuli perheenlisäystä. Minulle oli kertynyt painoa, enkä jaksanut entiseen malliin, kangasalainen Petri Juuti muistelee reilun kymmenen vuoden takaista aikaa.

Mies asetti tavoitteekseen, että hän juoksee 42 ikävuoteen mennessä 42 kilometriä. Hän paneutui maratonhaasteeseen tutkijamaisella otteella: perehtyi juoksukirjallisuuteen ja selvitti, millä suomalaismaratonilla on tasaisin reitti.

Juuti juoksi ensimmäisen maratoninsa Yyterissä vuonna 2009. Kun mies 9. kesäkuuta täyttää 52 vuotta, hän juoksee 200. maratoninsa ja julkaisee Juokse -kirjan.

– Ajattelin, että 200. maratonilla nousisin samalla sadan eniten maratoneja juosseen suomalaisen joukkoon, mutta vielä pitäisi ilmeisesti ohittaa pari ukkoa, että mahtuisi siihen joukkoon.

Viime vuonna Juuti keräsi 52 maratonia eli keskimäärin maratonin kerran viikossa. Sillä pääsee maratonkeräilijöiden a-luokkaan.

– Minulla tuli parin kuukauden tauko, kun olin ulkomailla. Siksi piti vähän urakoida, että pysyi tahdissa.

Juuti taivalsi muun muassa neljän maratonin putken Alavudelta Kangasalle.

– Pidimme aina maratonin jälkeen tunnin tai parin tankkaus- ja huoltotauon, ennen kuin lähdimme seuraavalle maratonille.

Suomessa on noin kolmesataa yli sata maratonia juossutta, joilla on oma MC100-yhdistyksensä. Juutilla riittää vielä tavoiteltavaa, sillä maailmalla on oma lista, johon pääsevät yli kolmesataa maratonia juosseet. Lisäksi maratonkeräilijöillä on sata maratonia vuodessa juosseille oma a+ -luokkansa.

Petrin maraton lähtee kotipihasta

Maratonkeräilijät hyväksyvät maratoniksi juoksun, jonka matkaksi on mitattu tarkasti 42 195 metriä ja jossa tulee maaliin saakka vähintään kolme osanottajaa. Juutin 50-vuotislahja on helpottanut maratonien keräilyä.

– Sain lahjaksi sertifioidun mittaajan tekemän tarkistusmitatun maratonreitin, joka kulkee Kangasalan asemalta keskustan suuntaan. Seitsemän kilometrin reitti lähtee kotipihasta kohti keskustaa. Edestakainen lenkki juostaan täydellä matkalla kuuteen kertaan.

Petrin maraton juostiin ensimmäisen kerran kaksi vuotta sitten, kun Juuti juhlisti viisikymppisiään sadannella maratonilla. 9. kesäkuuta hän juoksee reitillä 200. maratoninsa. Kaikki ovat tervetulleita Rantaniementieltä lähtevään juhlajuoksuun.

– Yleensä mitalin saa vain ensikertalainen, mutta nyt ne jaetaan kaikille.

Tarkistusmitatulla reitillä on juostu Petrin maraton lähes viikoittain. Huoltopiste on omalla pihalla ja huonolla säällä autotallissa.

Juuti järjestää mielellään maratoneja juoksijaystävilleen, sillä hän säästyy tuntien ajomatkoilta, kun reitille pääsee omasta pihasta.

– Olen ajellut aivan riittävästi töiden ja maratonien vuoksi.

Juuri Pariisin maratonilta palannut ja Riikan maratonille lähtöä valmisteleva juoksija tekee kuitenkin mielellään elämysreissuja maailman suurille massamaratoneille ja eksoottisempiin pikkutapahtumiin.

Elämysjuoksija ei kilpaile muita vastaan

Petri Juutin kokemusten mukaan tavoite helpottaa juoksuharrastuksen aloittamista. Hän otti ensin tavoitteekseen selvitä maratonista, mutta nälkä kasvoi syödessä, kuten monilla muillakin juoksemiseen hurahtaneilla.

Moni etenee aloittelijavaiheesta tavoitteelliseen kilpakuntoiluun. Juutikin tähtäsi legendaariselle Bostonin maratonille. Yli 120-vuotias tapahtuma on pisimpään yhtäjaksoisesti järjestetty maraton. Arvostetun kisan lähtöviivalle päästäkseen on saavutettava tiukat aikarajat.

Juuti lähti Bostoniin tavoittelemaan maratonennätystään, mutta helle pilasi yrityksen.

– Oikeastaan tavoitteellinen juokseminen loppui Bostonin maratoniin.

42 kilometrin matka taittui parhaimmillaan ajassa 3.12. Enää vuosiin mies ei ole ollut kiinnostunut maratonien ajoista, vaan määrästä.

Jos aikoo juosta maratonin viikoittain, matkavauhti on pidettävä riittävän rauhallisena. Juutilla se tarkoittaa neljän ja puolen, viiden tunnin tahtia.

Hän on edennyt aloittelija- ja kilpakuntoiluvaiheen jälkeen maratonharrastuksen kolmannelle asteelle, elämysjuoksijaksi.

– Tavoitteena ei ole muiden voittaminen, vaan pysyä itse hyvässä kunnossa ja terveenä.

Juoksemalla seitsemän tervettä lisävuotta

Petri Juutin kirjoittaman Juokse -kirjan työnimi ”Juokse tai kuole” korosti terveysvaikutuksia, joita kirjassa käsitellään.

– Juokseminen laskee sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja muistisairauksien riskiä. Se kohentaa verenkiertoelimistöä ja nostaa elinikäodotetta.

Juoksemisen avulla saavuttaa noin seitsemän tervettä elinvuotta lisää.

– Se ei ole yksinomaan juoksun ansiota, vaan juoksemiseen liittyvän elämäntaparemontilla on vaikutuksensa: liikkuva nukkuu hyvin, syö terveellisesti ja käyttää alkoholia maltillisesti.

1970-luvun amerikkalaistutkimukset osoittivat, että kestävyysjuoksu tarjoaa suojaa infarktia vastaan. Tämä oli osaltaan aiheuttamassa juoksubuumia, joka rantautui myös Suomeen.

Vuosikymmenten varrella maratonvillityksen rinnalle on syntynyt muun muassa polku- ja paljasjuoksubuumit. Myös maratonit ovat muuttuneet.

– Ennen maratonit paineltiin täysillä, nyt haetaan elämyksiä. Aiemmin maratonit olivat varsin miehinen maailma, mutta nykyisin viivalla näkyy paljon nuoria naisia.

Puolen tunnin lenkki kolmesti viikossa riittää

Juokse! on tietokirja juoksijalle ja sellaiseksi haluaville. Historioitsijana Petri Juuti osaa piirtää suuret linjat.

– Kaikkien ei tarvitse tonkia kirjoja läpi, kun olen tutkinut läpi massoittain opaskirjoja ja jalostanut paketin niistä omien kokemuksien kautta.

Juuti antaa neuvoja juoksuharrastuksen aloittamiseen ja juoksijana kehittymiseen. Mukana on opettavaisia virheitä, joihin mies on itse syyllistynyt. Usein kyse on liiasta ahnehtimisesta ja liikarasituksesta johtuvista vammoista.

– Kaikkien ei tarvitse toistaa virheitä ja oppia kantapään kautta, Juuti perustelee omakohtaisten kokemusten esittelyä.

Maailmalla löytyy paljon juoksukirjoja, ja niitä on käännetty myös suomeksi. Petri Juutin mielestä niiden ohjeet ovat etenkin aloittelijoille liian vaikeita. Viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien treeniohjelmat olivat raskaslukuisia ja masentavia.

Juuti tarjoaa aloittelijalle helpommat ohjeet: puolen tunnin lenkki kolmesti viikossa riittää.

Vaikeinta on aloittaminen ja liikkeelle lähteminen. Juutillakin se vaati monta yritystä.

– En tahtonut päästä siihen, että alun tuska olisi muuttunut mukavaksi. Mutta etelän lomalla sain juostua seitsemän kilometrin lenkin kahdeksana päivänä peräkkäin.

Vähitellen alkuvaiheen jalkakivut helpottivat ja juoksu alkoi sujua.

– Juoksu on tehokasta, ja kunto kehittyy nopeasti. Kun pääsee epämukavuuden yli ja siitä alkaa nauttia endorfiinin ansiosta.

Lenkeissä vaikeinta on lähteminen.

– Liikkeelle on parasta lähteä heti, kun tulee kotiin. Kynnys nousee, jos jää vaihtamaan kuulumisia ja kokkailemaan. Myöskään sade ei haittaa muuta kuin lähtiessä.

Lenkki auttaa jaksamaan kotona ja töissä

Pitkän ja rankan työpäivän päätteeksi tehty tunnin lenkki ei ole pois kotijoukoilta, sillä sen ansiosta jaksaa paremmin.

Juuti on niveltänyt lenkkeilyn osaksi arkeaan. Aiemmin hän juoksi työmatkat Kangasalta Hervantaan, jossa vesihuollon ja infrastruktuurin kehityksen dosentti toimii tutkimuspäällikkönä. Nykyisin hän heittää monesti ruokatunnilla tai iltapäivällä vartin tai puolen tunnin lenkin.

– Eihän sellainen kuntoa kehitä, mutta auttaa jaksamaan. Sen huomasi konkreettisesti, kun työelämän kuormitusta mitattiin. Lenkit auttoivat palautumaan palavereiden aiheuttamista stressipiikeistä.

Juutilla kertyy nykyisin 3500–4500 juoksukilometriä vuodessa.

– Harvoin enää tulee yli sadan kilometrin viikkoja.

Juoksulenkki toimii niin hermolepona ja tutustuttaa uusiin paikkoihin.

– Kun saan reissussa matkalaukut huoneeseen, lähden yleensä ensimmäisenä juoksemaan. Siinä tulee kartoitettua ympäristöä, ja tiedän jo paikat, kun muut ovat valmiita lähtemään liikkeelle.

Juuti tarkkailee ympäristöään myös ammatillisessa mielessä. Juostessa hahmottaa, miten vesihuolto toimii. Kun hän vielä opetti yliopistolla, hän vei opiskelijoitaan juosten tai kävellen tutustumaan Tampereen ympäristöhistoriaan.

Työnarkomanian tilalle juoksuaddiktio

Kukaan ei elä niin kiireistä arkea, ettei ehtisi kolmesti viikossa puolen tunnin lenkille.

– Aleksander Stubb on kilpakuntoilun tunnetuin mannekiini. Jos ulko- tai pääministeri ehtii vaativien tehtävien ja muiden aikatauluttaman arjen keskellä lenkille, niin kyllä jokainen muukin ehtii.

Ärsyttävyyteen saakka energinen Stubb on hyvä esimerkki myös siitä, että lenkkeily ja hyvä kunto tuovat puhtia työhön.

Myös Juuti on havainnut, että juokseminen antaa virtaa: hän jaksaa paremmin kuormaa niin töissä kuin kotonakin.

– Minulla on taipumuksena tehdä ensin työpäivä ja jatkaa kotona läppärin kanssa. Nyt olen päässyt työnarkomaniasta eroon. Mutta tilalle on tullut juoksuaddiktio, Juuti nauraa.

