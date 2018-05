Uusi irlantilaisen musiikin festivaali kokosi vapun alla Kangasalle kaikkiaan noin 1500 vierasta. Festivaali tavoitti järjestäjien toiveiden mukaisesti niin lapsia, nuoria kuin aikuisia. Kävijämäärässä yllettiin tavoitteisiin: Kangasala-talolla pidettyihin konsertteihin osallistui 1250 kuulijaa, musiikki- ja tanssityöpajoihin yhteensä 45 osallistujaa, ja myös jameissa oli mukavasti soittajia ja kuulijoita.

Kangasala Irish Festival – The Spring Gathering -festivaalilla oli ohjelmassa konsertteja, irlantilaisen musiikin ja tanssin työpajoja sekä jameja, joissa soittajat kokoontuvat yhteen musisoimaan rennossa ilmapiirissä. Festivaalista onkin tarkoitus tehdä vuosittainen tapahtuma Kangasalla. Festivaalin irlantilaiset esiintyjät antoivat kiitosta hyvin organisoidusta tapahtumasta. Myös päätöskonsertin kunniavieraaksi saapunut Irlannin Suomen-suurlähettiläs Maeve Collins oli otettu konsertin tasokkaasta ohjelmasta ja festivaalin mukavasta tunnelmasta.

Festivaalin järjesti talkoovoimin Irish Music Society of Tampere ry. Järjestäjät kertovat, että tästä on hyvä lähteä suunnittelemaan ensi vuoden festivaalia, joka on tarkoitus pitää samoihin aikoihin loppukeväästä.