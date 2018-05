UMO Jazz Orchestra konsertoi Kangasala-talossa ensimmäistä kertaa ensi viikon torstaina kello 18.30. Konsertin ohjelmistossa on Beethovenin Kuutamosonaatti sekä muita klassikoita, jotka on puettu uuteen big band -asuun. Suosikkiteosten “jazzinnoksilla” on pitkät perinteet big band -musiikin historiassa.

Konsertti on osa Avantin, UMOn ja FiBOn yhteistä Kaiken maailman klassikoita -konserttisarjaa.