Kannanotto esitettyihin toimenpiteisiin

Esitetyt toteutusmallit Pälkäneen kunnan talouden tasapainottamiseksi on suuri pettymys ja räikeässä ristiriidassa kunnan aiemmin päättäneen strategian kanssa. Kunnan strategiana on olla elävä ja toimiva, sekä tarjota asukkailleen hyvinvointia ja tasapuolista kohtelua. Nyt valitettavasti luodaan jälleen vastakkainasettelua vanhan kuntarajan eri puolille, vaikka siitä juuri oltiin pikkuhiljaa nuoremman ja vanhemman sukupolven puolesta pääsemässä eroon.

Pälkäneen esitetyt säästöt kun eivät ole säästöjä, vaan asukkaiden elämän kurjistamista ja nykyisten sekä uusien asukkaiden pois pelottelemista. Tällä ennenaikaisella uutisoinnilla kunta on tehnyt jo todella ison arvonalennuksen sekä omiin että yksityisten ihmisten kiinteistöihin ja kärsinyt jälleen kerran suuren imagotappion. Menemällä sieltä mistä aita on matalin.

On varmasti helppoa saada tulosta paremmaksi sulkemalla kouluja, mutta tämä ei olisi investointia tulevaisuuteen. Esimerkiksi valokuitu valuu hukkaan, koska uusia asiakkaita on turha odotella autioituneista taloista. On myös utopista kuvitella suurien summien saamista, jos koulurakennuksia yritettäisiin myydä. Eihän täältä ole saatu kaupaksi enää edes rantatontteja. Ja miksi mikään yritys autiokylään enää muuttaisi tekemään liiketoimintaa?

Koko Suomen ongelma on maaseudun autioituminen ja nuorten karkaaminen pois maaseudulta, koska siellä ei ole enää palveluita, joita he esimerkiksi perhettä perustaessa tarvitsisivat. Rautajärvellä ja Luopioisissa nämä palvelut löytyvät ja mahdollistavat edelleen perheen perustamisen maaseudulle ja myös luoda liiketoimintaa.

Kouluverkosto on vahvasti sidoksissa kunnan elinkeinoihin. Visiot muuttaa kylät ”eläkeläisten paratiiseiksi” kuulostavat hyvin synkältä ja kuihduttaisi monen yrityksen liiketoiminnan. Moni yrittäjä on jatkanut perheensä kotitilaa tai yritystä ja luonut jo vakaata liiketoimintaa pienistä puitteista huolimatta, jolloin mahdollisuutta muuttaa pois ei yksinkertaisesti ole. Maatilaa kun on mahdoton siirtää sinne parempien palveluiden ääreen.

Vaikka valtakunnallinen muutos ihmisten haluun asua kasvukeskuksissa tai yritysten toimintaedellytysten heikkeneminen maaseudulla ei ole yksin Pälkäneen kunnan vika, on kuitenkin meidän pienten kylien innovatiivisuudella, rohkeudella sekä luovuudella saatu pidettyä alueet elinvoimaisena. Tehtyä työtä ei valitettavasti tunnuta nyt arvostettavan ja esitykset ovat maton vetämistä pois jalkojen alta, vaikka on vasta päästy vauhtiin.

Valokuidun ja uuden liikuntahallin myötä nyt pitää odottaa, että investoinnit alkavat luoda kiinnostusta ja aloittaa tehokas markkinointi, koska iso kysymys ja ratkaisu talouden tasapainoon on, miten saada kuntaan uusia asukkaita. Yritysmaailmassakin tehtyjen investointien ja parempien palveluiden avulla aletaan houkutella uusia asiakkaita, ei myydä vanhaa varastoa pois, jotta tulos näyttäisi paremmalta.

Nyt on Pälkäneen kunnalla mahdollisuus profiloitua pienten kyläkoulujen ja elinvoimaisen maaseudun kautta idylliseksi ja turvalliseksi pitäjäksi. Sen sijaan että kouluverkko karsittaisiin, olisi paikka opetussuunnitelman kehittämiselle. Esimerkiksi eri kyläkoulut voisivat profiloitua jonkun tietyn kielen opettamiseen, jossa aikuiset ja lapset opiskelisivat samaan aikaan. Sen sijaan että Rautajärven päiväkotia lopetettaisiin, kannattaisi hakea yksityistä päiväkodin pitäjää. Jos yrittäjä olisi tyytyväinen toimintaan, voitaisiin hänelle tarjota optioita perustaa päiväkoti Onkkaalaan tulevan Roholan asukkaiden lapsia varten. Lukiossa uuden liikuntahallin myötä kannattaisi aloittaa jonkinlainen urheilulinja. Tässä muutama esimerkki sulkemisen sijaan ja millä erotuttaisiin muista kunnista, joissa trendi on supistaa. Pälkäneen pitää tehdä nyt asioita toisin kuin muut.

Huomion arvoista on myös, että laskelmiin ei voi ottaa huomioon kaikkien oppilaiden suoraa siirtymistä Luopioisten ja Rautajärven kyläkoulujen sulkemisen myötä Aitooseen. Pohjan koulu Kangasalla varmasti kilpailisi mielellään kymmenistä uusista oppilaista ja sen läheisyyden vuoksi moni sinne varmasti siirtyisi.

Laskelmat kaipaisivat muutenkin paljon avoimuutta. Luvut remonttikustannuksista ovat aivan liian korkeita. Ja vaikka remontointitarvetta olisikin, ei koulujen sulkemisella saatuja säästöjä voida missään tapauksessa käyttää taasen uuteen projektiin Onkkaalaan eli Harjutuulen uuden 900 000 euron päiväkodin rakentamiseen. Tämä todellakin lisäisi eriarvoisuutta kunnassa.

Vaikka tämä saatu esitys onkin vasta luonnos, ei kunnalla ole tällä kertaa varaa astua kuntalaisten varpaille ja pelata pelejä. Koska esitys lienee perinteistä kaupankäyntiä, jossa pyydetään vähän liikaa, jotta saadaan se mitä oikeasti halutaan, on luottamus menetetty. Asiat pitäisi ottaa esille jo suunnitteluvaiheessa ja eri yhdistykset, yrittäjät sekä yksityiset asukkaat olisivat varmasti mielellään miettimässä, kuinka kunnan talous saataisiin kuntoon ja mitä missäkin kylässä voitaisiin tehdä.

Yrittäjillä on suuri huoli, että ympärivuotista liiketoimintaa on mahdoton luoda asiakkaiden perustuessa pelkästään kesäasukkaisiin. Myös yritysten siirtyminen muihin kuntiin tai uusien yritys syntyminen esitetyillä esityksillä tehtäisiin todella hankalaksi.

Kyseessä on kuitenkin Pälkäne. Vaikka Luopioista tai Rautajärveä kurjistettaisiin, uutisoidaan se Pälkäneenä. Markkinoinnissa ja ajattelussa on hyvä muistaa, kuinka suuri kunta on, jos oikeasti ollaan sitä mieltä, että kaikkien etua ajetaan.

Mutta jos fokus on panostaa pelkästään Onkkaalan palveluihin, kannattaa se sanoa suoraan. Toivottavasti asia ei kuitenkaan niin ole.

On kunnan elinkeinojohdolta väärin roikottaa yrittäjiä vain löysässä hirressä. Tulevaisuutta kun ei pysty suunnittelemaan, kun yrittäjien mieliä hiertää epävarmuus siitä, seisooko kunta maaseudun elinvoiman takana vai ei.

Luopioisten Yrittäjät Ry:n puolesta

Mika Hippeläinen

puheenjohtaja