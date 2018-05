Parikymmentä vuotta jatkunut Laipan kevätretkien perinne katkeaa tänä vuonna, sillä vielä tärkeämmät tehtävät pitävät Timo Niemisen tiiviisti kotona. Hän toimii vaimonsa omaishoitajana.

Laipanmaassa syntynyt ja metsurina elämäntyönsä tehnyt Nieminen on yhdessä muutaman muun talkoolaisen kanssa ollut luomassa vaelluspolkuverkostoa Laippaan. Alueen vaiheet läpikotaisin tunteva opas on johdattanut väkeä Laipan lumoon suosituilla retkillä yli 30 vuoden ajan.

Alkuun Laippaan suunnattiin syksyisin, mutta vuosien varrella syysretken rinnalle on tullut myös kevät- ja talviretkiä.

– Kevätretkistä on tullut varsin suosittuja. Viime vuonna 20. kevätretkellä kevääseen heräilevää luontoa ihasteli yli 80 retkeläistä, Timo Nieminen kertoo.

Merkittyjen polkujen ansiosta Laippaan on helppo lähteä nauttimaan lintujen liverryksestä ilman opastakin.

– Laippa odottaa retkeilijöitä vastaanottavaisena. Esimerkiksi Rajalan kämpältä lähtevä luontopolku on hyvä kevätretkikohde. Siitä on tehty entistä elävämpi, ja matkan varrella saa tietoa nykyajan kännyköiden avulla, Nieminen sanoo.

Hän uskoo, että syysretkien pitkä perinne saa jatkoa ensi syksynä. 79-vuotias Laipan legenda kantaa huolta myös pitkospuiden ja taukopaikkojen kunnosta.

– Rempalleen päässeet paikat kaipaisivat kohennusta ja ylläpitoa.

Action Track -luontopolku

Noin kolmen kilometrin mittainen Laipan luontopolku lähtee Rajalan kämpältä. Reitin varrella on Action Track -rasteja, joilla voi lukea tai kuunnella kännykän avulla mielenkiintoista tietoa alueesta. Rata on suunnattu erityisesti perheen nuoremmille, mutta rastien tieto on sellaista mikä kiinnostaa myös muitakin. Radalla ei tarvitse kulkea koko ajan mobiililaite kädessä, sillä laite ilmoittaa sinulle, kun olet lähestymässä rastia.

Toimi näin: