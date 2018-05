Pälkäneen kunta on suunnittelemassa talouden tasapainotustoimenpiteitä kouluja ja päiväkoteja sulkemalla. Julkisuudesta saadut tiedot herättävät melkoisesti kysymyksiä.

Koulujen lopettamisella vaikutetaan koko kunnan tulevaisuuteen merkittävästi. Sillä voidaan tuhota kunnan kasvuedellytykset ja sen seurauksena on sekä yritysten että työssäkäyvän väestön dramaattinen muutto pois kunnasta, jolloin kunnan talouden syöksykierre on valmis. Yritykset joutuvat kilpailemaan entistä enemmän hyvistä työntekijöistä ja työntekijöiden viihtyvyys alueella on erittäin tärkeää.

Luopioisten ja Pälkäneen kuntaliitosta tehtäessä yksi merkittävimpiä tavoitteita oli saada vahvempi kehittyvä kunta molempien kuntien vahvuudet yhdistämällä. Tämä on edelleen mahdollista, jos tahtoa riittää.

Koulujen ja päivähoitopaikkojen lopettamispäätöksiä ei pitäisi tehdä pelkästään muutaman vuoden säästölaskelmien perusteella, vaan olisi tehtävä kunnollinen eri vaihtoehdot sisältävä vaikutusselvitys. Siinä tulisi myös selvittää, kuinka suurta taloudellista vahinkoa syntyy kussakin vaihtoehdossa ihmisten ja yritysten poismuuton seurauksena.

Esimerkiksi Luopioisten kirkonkylässä on merkittäviä yrityksiä, joissa työskentelee paljon perheellisiä ihmisiä. Suunnitelmalla heiltä vietäisiin oleellinen osa siitä, miksi he ovat kuntaan muuttaneet: turvallinen lapsimyönteinen kylä ja koulu lähellä luontoa. Lapsiperheiden halu muuttaa pois johtaa yritysten pakkoon muuttaa sinne, missä on työntekijöitä. Isompien yritysten poismuuton myötä alihankintapalveluja tuottavien yritysten työt vähenevät, samoin kuin kauppojen ym. palvelujen tarve. Tämä on negatiivinen kierre, jonka vaikutukset on huolella arvioitava ennen koulujen lopetuspäätöksiä.

Luopioisten kirkonkylää on kehitetty pitkällä ajalla erittäin houkuttelevaksi paikaksi työssäkäyville ja lapsiperheille. Tästä osoituksena oli muun muassa valinta Suomen luovimmaksi kunnaksi vuonna 2005. Koulun lähellä on todella hyvä liikuntahalli sekä muut ympäristön liikuntamahdollisuudet. Kirkonkylällä on myös monipuoliset harrastusmahdollisuudet niin lapsille kuin vanhemmillekin. Toimivat palvelut, esimerkiksi kaupat ja terveysasema, päiväkoti ja koulu, turvallisessa idyllisessä ympäristössä luonnon keskellä Kukkian rannalla ovat monille lapsiperheille arvokkaita asioita.

Vanhempien työssäkäyntikään ei ole ongelma. Osalla on työ paikkakunnalla ja osa käy varsin lähellä olevissa kaupungeissa ja yhä lisääntyvä etätyö helpottaa työntekomahdollisuuksia kotipaikkakunnalla. Lisäksi edulliset tontit, joilla on hyvä sijainti, rantanäkymä tai oma ranta, antavat luksusta elämään kohtuuhinnalla. Samalla rahalla voi Tampereen keskustasta saada vain ahtaan yksiön tai kaksion. Luopioinen täydentää hyvällä tavalla Onkkaalan tonttitarjontaa antamalla toisenlaisia vaihtoehtoja.

Koulujen lopettamispäätöstä tehtäessä tulisi myös tehdä eri kylien kasvumahdollisuuksien selvitys /arviointi, jossa isompien yritysten näkökulma huomioidaan. Tällä saataisiin tarkemmin tietää, minkälainen kasvupotentiaali kullakin kylällä on ja minkälaisia toimenpiteitä se vaatisi.

Toivomme, ettei koulujen ja päivähoitopaikkojen lakkautuspäätöksiä tehtäisi hätiköiden, vaan selvitetään ensin, mitä seurauksia toimenpiteillä on ja missä on kunnan parhaat kehittämismahdollisuudet.

Pentti ja Eliisa Lahtinen