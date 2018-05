Näyttelytasoisiksi viimeistellyt jenkkiautot ovat Siveniuksen perheessä niin isännän kuin emännänkin mieleen.

Vuoden 1947 Chevrolet Fleetline Aerosedan ja neljä vuotta uudempi Chevrolet Styleline Bel Air Coupe ovat ajopelejä, joita ei bongata joka kylältä. Kumpiakin on Suomessa liikenteessä näiltä vuosilta ja näillä korimalleilla arviolta muutama.

Kangasalalaisella Mika Siveniuksella on molemmat. Aerosedan näyttävään bomb-kuosiin meksikolaistyylillä tuunattuna ja Bel Air samoilla linjoilla hieman miedommin.

Kumpikin auto on kerännyt ihailevia katseita jenkkiautonäyttelyissä, Bel Air viimeksi tänä keväänä sekä Tampereella että Seinäjoella. Palkintopokaalejakin Siveniukselta löytyy aimo kokoelma.

– Nämä ovat aiempien jenkkieni tavoin kuitenkin ihan käyttöautoja. Kummallakin ajetaan joka kesä. Toki koitetaan katsoa niin, ettei kamalalla sade- ja kurakelillä lähdetä niillä tien päälle, Sivenius sanoo.

Miehen innostus amerikanrautoja kohtaan on peräisin noin 30 vuoden takaa. 16-vuotiaana hän matkusti vanhempiensa kanssa kummiensa luokse ison veden taakse, ja siellä oli tarjolla Cadillac-kyytiä.

– Pian tuli Amerikasta autot niin isälle kuin minullekin. GMC Vanilla aloitin, ja sen jälkeen on ehtinyt olla omistuksessa muun muassa Plymouth Duster, vuoden 1973 Impala, Cadillac, avo-Galaxie, pick-upeja, farmarimalleja ja Chevrolet Chevellejä.

Vaimo mukana harrastuksessa

Tampereelta kotoisin olevan Siveniuksen hot rod -harrastusta siivitti sekin, että armeijassa tupakaveriksi osui yksi pinstripe-maalauksen suomalaisista kärkinimistä. Kotikaupungin katuja tuli cruisailtua nuoruuden kesinä välillä lähes joka ilta.

Nyt mies on asunut Kangasalla viitisentoista vuotta. Jenkki-meetingeissä hän on tuttu näky. Pelkät cruising-kurvailut eivät enää jaksa kummemmin kiinnostaa, mutta autoharrastus sinänsä ei laannu. Ja miksi laantuisikaan, kun puolisokin on amerikanrautojen perään.

– Vaimo on mukana liki kaikissa jenkkiautokokoontumisissa, joissa käyn. Niin olivat aiemmin kaksi poikaammekin, mutta teini-ikään tultuaan he eivät ole enää innokkaita lähtemään reissuille vanhempien kanssa, Sivenius naurahtaa.

– Ilman puolison antamaa hyväksyntää olisikin vaikeaa viettää talvi-iltoja toisensa jälkeen tuolla tallin puolella rakentelemassa ja korjailemassa autoja. Tykkäämme kumpikin vanhoista ajoneuvoista, ja kun lähdemme alan tapahtumiin, vaimolla on tapana pukeutua 1950-luvun tyyliin.

Hot Rod & Rock Shown tuliaisina Siveniukselle tuli tänä vuonna kutsut tuoda autonsa näytille niin Lahden kuin Haapsalun näyttelyihin. Västeråsiin lähdetään Summer Meetiin, ja Hämeenlinnassa järjestettävään Linna Cruisingiinkin Sivenius vaimoineen aikoo ajella.

Unelma avo-Letukasta

Lähdetään liikekannalle sitten punaisella Bel Airilla tai vihreänsävykkäällä Aerosedanilla, niin autostereoista soi vanha rock and roll, blues tai vaikka rankemmalta osastolta AC/DC. Tyylitaju on siis kohdallaan, eikä ilmoille kajahda hiphop- tai humpparytmejä.

– Tämä on niin oma juttunsa. Fiilis nousee, kun pääsee tien päälle. Kavereita olen harrastukseni kautta saanut valtavan määrän. Hommaan kuuluu sekin, että tulee jonkin verran hamstrattua retrotavaraa. Minulla on esimerkiksi 1950-luvulta peräisin olevia testereitä teknisinä mittauslaitteina, Sivenius juttelee.

– Autojen tekniikan olen pitänyt pääosin alkuperäisenä. Siinä on riskinsä, ja joskus tuon Aerosedanin kone leikkasi Ruotsissa moottoritiellä kiinni.

Liikkuvien kylmälaitteiden huoltopalveluja tarjoavassa yrityksessä liiketoimintajohtajana työskentelevä Sivenius ei autojensa komeudesta huolimatta halua kiintyä niihin liikaa.

– Nykyisetkin ovat kaupan, jos tarpeeksi hyvä tarjous tulee. Itsellä on vielä tällä saralla toteuttamattomia haaveita. Unelmoin vuoden 1947–1952 avo-Letukasta. Ovat vain ajokuntoisina huimissa hinnoissa.