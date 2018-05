Lentolantiellä Kangasalla varastettiin vesiskootteri trailereineen liikkeen pihasta viime viikolla. Varkaat iskivät keskiviikon ja torstain välisenä yönä 9.–10. toukokuuta.

Poliisi toivoo havaintoja varkaudesta tai viedyn omaisuuden liikkeistä ilmoitettavan puhelinnumeroon 0295 445 475 kello 8–16 tai sähköpostilla tutkinta.kangasala@poliisi.fi.

Vesiskootteri on merkiltään Seadoo ja sen rekisteritunnus on U41878. Vesiskootteri oli trailerilla, jonka rekisteritunnus on WMS-115.