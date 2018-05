Pälkäneen kunnassa suunniteltuihin säästöihin liittyen haluamme kertoa päätöksenteon tueksi asioita jotka puoltavat Rautajärven koulun ja ryhmiksen toiminnan jatkamista.

Rautajärven ryhmis

Rautajärven ryhmiksessä on tällä hetkellä hoidossa yhdeksän lasta ja lisäksi kaksi esikoululaista, jotka ovat hoidossa ennen ja jälkeen eskaripäivän 2–4 kertaa viikossa. Lähivuosina lukemat tulevat olemaan suunnilleen samansuuruisia. Mikäli koulu ei ole järjestänyt iltapäiväkerhoa sitä tarvitseville 1–2-luokkalaisille, nämä ovat olleet aamulla ja iltapäivisin ryhmiksessä.

Ryhmiksen palvelujen käyttäjien työpaikat voivat olla Padasjoen, Hauhon tai Kuhmalahden suunnassa. Ryhmiksen palveluja tarvitsevat myös paikalliset yrittäjäperheet, joiden työmatkojen kohteet vaihtelevat. Tämän takia päivähoidon siirtäminen kirkonkylälle tai Aitooseen vaikeuttaisi heidän työtään ja pidentäisi kohtuuttomasti lasten hoitopäiviä.

Jos Rautajärvellä hoidossa olevat lapset siirrettäisiin Lumpeennuppuun, se täyttyisi ääriään myöden eikä joustonvaraa tulevia vuosia ajatellen olisi yhtään. Ryhmis on kunnan peruspalvelu, ja tätä palvelua tarvitaan Rautajärvellä.

Rautajärven koulu

Rautajärvellä on hyvä ja toimiva kyläkoulu. Siellä työskentelee tyytyväinen ja motivoitunut henkilökunta. Yhteistyö koulun ja kotien välillä toimii erinomaisesti ja opetus on laadukasta. Rautajärven koulun merkitystä Itä-Pälkäneelle ei pidä aliarvioida. Se on yhtä lailla vetovoimatekijä tai oman alueensa elävöittäjä kuin lukio tai liikuntahalli kuntakeskukselle tai Pälkäneen kunnalle.

Rautajärven koulun sisäilma on hyvä eikä minkäänlaista oireilua ole havaittu. Rautajärven kouluun nyt budjetoitu remontti (123 000 €) ei ole tarpeellinen lähivuosina. Lämmitysjärjestelmä pitää uusia vain mikäli kiinteistö aiotaan myydä (kunnan vuokrarivitalon ja koulun kiinteistön eriyttämiseksi) ja tällöin siitä aiheutuu lisäkustannuksia.

Jos Rautajärven ja kirkonkylän koulu lakkautetaan, jäljelle jäävät koulut keskittyvät lähelle toisiaan kunnan länsipäähän. Esimerkiksi koulumatka Padankoskelta Aitooseen kestäisi noin tunnin yhteen suuntaan koulukyydin mutkien vuoksi. Matka on edestakaisin yli 50 kilometriä. Se on melko paljon eskarilaisille ja ekaluokkalaisille. Tässä mennään jo inhimillisyyden rajoista yli. Oppilaat tulisivat olemaan pitkien koulumatkojen vuoksi merkittävästi epätasa-arvoisemmassa asemassa.

Rautajärven kyläkaavan valmistuminen viivästyi eikä sen vaikutusta koulun oppilasmäärään tulevaisuudessa voida vielä tietää. On kohtuutonta tai vähintäänkin epäjohdonmukaista päätöksentekoa miettiä koulun lakkauttamista juuri nyt kun kaava kylälle on valmistunut.

Kylällä on kunnallistekniikka ja valokuitukin lähestyy hyvää vauhtia. Valokuidun vienti muun muassa Padankoskelle, Kyynärölle ym. lisää työskentelymahdollisuuksia niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaille. Näin myös etätyömahdollisuudet lisääntyvät. Nämä jo tehdyt investoinnit ovat hukkaan heitettyä rahaa, ja uusia asukkaita tai lapsiperheitä on turha toivoa seudulle, jos perhepäivähoito ja koulu lakkautetaan.

Kuluneina vuosina kehitys ja toiminta Rautajärvellä ja kunnan itäpään kylissä on ollut aktiivista ja positiivista. Mainittakoon vaikka Pirkanmaan vuoden kylä -arvonimi vuonna 2013 ja mittava talkooponnistus Rautahovin remontoimiseksi tyylikkääksi juhlataloksi. Rautajärven ryhmisläiset ja koululaiset käyttävät Rautahovia liikuntapaikkana säännöllisesti. Jos tämä käyttö loppuu, vaikeutuu Rautahovinkin ylläpito vähenevän käytön vuoksi.

Koulun ja ryhmiksen poistuminen vaikuttaisi myös tulevaisuudessa mahdollisten uusien sopimuspalokuntalaisten saamiseen Rautajärven VPK:hon, joka hoitaa koko Itä-Pälkäneen pelastustoimen tehtävät. Myös Valkeakoski opisto käyttää sekä koulua että Rautahovia kurssipaikkanaan.

Koko Itä-Pälkäneen varhaiskasvatuksen ja koulujen siirtäminen Pälkäneen länsiosaan voi pidemmällä tähtäyksellä lisätä kustannuksia ja tekee jo tehdyt investoinnit hyödyttömiksi. Lisäksi se luo räikeää eriarvoisuutta kuntalaisten kesken ja heikentää varmasti ilmapiiriä.

Mikäli Onkkaalan väkilukuun tulee toivottua kasvua, se todennäköisesti lisää kasvua myös kyliin ja lisää kyseessä olevien palvelujen tarvetta jatkossakin.

Toivomme, että kouluverkon ja päivähoidon suhteen ei tehtäisi hätiköityjä päätöksiä, vaan käytettäisiin harkintaa ja otettaisiin huomioon myös edellä mainitut seikat. Pitkäjänteistä, kärsivällistä ja johdonmukaista päätöksentekoa toivoen.

Rautajärven koulun vanhempaintoimikunta

Rautajärven kyläyhdistys ry

Rautajärven VPK ry

Luopioisten maamiesseura ry