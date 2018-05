Vuoden 2019 Jukolan viestin järjestelyihin hyvää vauhtia valmistautuva suunnistusseura Kangasala SK järjestää ensi sunnuntaina Kangasalan Kisapirtillä Esi-Jukolana toimivan kansallisen keskimatkojen suunnistuskilpailun. Kilpailuun on ilmoittautunut mukaan 345 suunnistajaa. Jälki-ilmoittautuminen on auki torstaihin saakka, joten määrä saattaa nousta vielä hieman.

Kangasala Jukolan järjestäjille Esi-Jukola on tärkeä järjestelyharjoitus. Kaikki Jukolan vastuuhenkilöt toimivat Esi-Jukolassa samassa tehtävässä kuin ensi vuoden Jukolassa.

Kangasala Jukolaan aikoville suunnistajille Esi-Jukolan tarkoitus on tarjota tietoa kilpailumaastosta. Varsinainen Jukola-maasto on ollut harjoituskiellossa jo muutaman vuoden, mutta suunnistajat valmistautuvat tapahtumaan harjoittelemalla lähialueen samantyyppisissä maastoissa.

Myös Jukolan ensimmäiset viralliset harjoitukset on tehty Majaalahden metsiin. Harjoituskarttoja on myynnissä Esi-Jukolan infopisteellä. Sekä Esi-Jukolan kilpailukartan että Majaalahden kaksi harjoituskarttaa on piirtänyt Janne Weckman, joka kartoittaa myös Jukolan kilpailumaaston.

Esi-Jukolassa on kilpasarjojen ohella mahdollista osallistua kaikille avoimeen kuntosuunnistukseen, johon ilmoittaudutaan paikan päällä. Kuntosuunnistuksessa on tarjolla kaksi rataa: viiden kilometrin vaativa rata ja kolmen kilometrin helppo rata.

Esi-Jukolan parkkipaikat sijaitsevat Pitkäjärven koululla ja sen lähistöllä. Tapahtumapäivänä paikalla on liikenteenohjaus. Kilpailukeskuksessa on kahvio.