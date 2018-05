Pirkanmaan motoristit kokoontuvat tulevana sunnuntaina Kangasalan kirkkoon perinteiseen motoristien kesänavaukseen. Paikalle odotetaan aurinkoisen sään sattuessa jopa 300 motoristia.

Kangasalan seurakunta on järjestänyt motoristien kesän aloittavan tapahtuman vuodesta 2002 alkaen. Viime vuotta lukuun ottamatta tapahtuma on järjestetty vuosittain.

− Parhaimpina vuosina Tapulinmäellä on ollut 200 pyörää parkissa. Monessa pyörässä on ollut takanaistujakin, joten tapahtumassa on ollut valtavan paljon väkeä. Kirkossa on huipputunnelma, kun karskit tyypit tulevat nahkatakeissaan messuun, iloitsee tapahtumaa järjestävä kanttori Tarja Sillanpää.

Kesänavaustapahtuma alkaa kello 10 pyörien parkkeeraamisella. Kello 11 on seppeleenlasku sankarihaudoilla ja noin kello 11.30 alkaa messu Kangasalan kirkossa. Messussa esiintyy APRO-Houseband solistinaan Sami Asp. Saarnaajana toimii Sons of Abrahamin presidentti Ari Santaharju.

Messun jälkeen on yhteislähtö Vehoniemen automuseolle, jossa esiintyy Matti Rauhalahti Band.

− Ihan kaikki ovat tervetulleita messuun sekä katsomaan vaikuttavaa yhteislähtöä, kun motoristit kääntyvät Lahdentielle. Kannattaa tulla kokemaan ihan erilainen messu, Sillanpää kannustaa.

Tapahtuman järjestävät Kangasalan seurakunta, Mc Rento Kangasala, Vehoniemen automuseo ja Kangasalan Kiinteistöpalvelu.