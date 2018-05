Tämän vuoden Olavi Sallinen-palkinnon saaja on Teemu Hartus ja ajoneuvo Morris J4 Van Diesel vuosimallia 1966. Vuoden OS-palkinnon saajaksi valikoitui ajoneuvo, jonka entisöinnin museoajoneuvotarkastajat olivat arvioineet kiitettäväksi. Erityisen lisäarvon tämä auto ja sen entisöinnin tekijä saavat siitä, että ajoneuvo osaltaan tallentaa suomalaisen autoteollisuuden ja pirkanmaalaisen autokaupan historiaa. Ajoneuvo on uutena ollut Vanajan autotehtaan palveluksessa. Sittemmin se on siirtynyt Tampereelle Pyynikin Autovarusteen käyttöön. Nykyinen omistaja on ostanut sen Pekka Mäkisen kuolinpesältä. Entisöijän ja ajoneuvon valintaa tuki se, ettei OS-palkinnon pitkän historian aikana aikaisemmin ei ole palkittu pakettiautoa. Pieni lisäpiste tuli siitä, että auto on säilynyt umpikylkisenä pakettiautona. Yhdistyksen hallituksen päätös oli yksimielinen.

Palkinnon saajan päätti yhdistyksen johtokunta, joka käytti asiantuntijoina Pirkanmaan museoajoneuvotarkastajia. Johtokunnalla oli ilo todeta, että museoajoneuvotarkastajat esittivät useampia hyviä ehdokkaita. Poikkeuksellisesti yhdistyksen hallitus päätti perustaa kunniamaininta-palkinnon. Kunniamaininta annettiin ensimmäistä kertaa entisöinnille, joka on aivan huippuluokkaa, mutta jota OS-palkinnon sääntöjen mukaan ei voi valita palkinnon saajaksi, koska sen entisöijä on jo vuonna 2007 voittanut OS-palkinnon. Kunniamaininta annettiin Jouko Puhakalle, joka on entisöinyt Oldsmobile Touring 43 A-auton vuodelta 1921.

Olavi Sallinen-palkinto on Tampereen Seudun Mobilistit ry:n vuoden huomattavimman entistämistyön

palkinto. Palkinto on jaettu vuodesta 1982 alkaen joka vuosi.

Martti Piltz