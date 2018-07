Vanhan sanonnan tuntevat kaikki Pälkäneen valtuutetut ja uskoisin heidän myös ymmärtävän sen merkityksen. Pälkäneen kunnan omistavat metsät tuottavat reilut 200 000€ puhdasta tuloa vuosittain. Hakkuumäärä vastaa metsän vuotuista tuottoa. Talouden tasapainotusohjelmassa sovittiin, että metsää myydään yhtenä vuonna 100 000€ edestä enemmän, kuin vuotuinen kasvu edellyttäisi.

Pälkäneen kunnalla ei ole yhtään tarpeetonta tai käyttöön soveltumatonta metsäkappaletta, jokainen hehtaari tuottaa maaperänsä mukaisesti puuta oli se irrallinen tai osa suurempaa kokonaisuutta. Kunnan metsiä voidaan ja on käytetty vaihtomaina, kun on tarvittu yksityisten omistamia maa-alueita kaavoitettavaksi rakentamista varten. Viimeksi näin toimittiin Sappeen hiihtokeskuksen laelle tehdyllä kaava-alueella. Pienet erilliset lohkot sopivat hyvin juuri tämäntyyppiseen toimintaan. Vapailla markkinoilla on metsämaita myytävänä halukkaille ostajille aivan riittävästi.

Aina aika-ajoin sijoittajien kynnet syyhyävät myös kunnan omistamiin metsiin, kuten nytkin, kun puun hinta on korkealla ja uusia sellutehtaita perustetaan maahan. Surullisinta asiassa on, että esityksen valtuuston kokouksessa teki vasemmistoliiton edustaja. Meille demareille yhteiset metsät ja rannat ovat olleet perinteisesti arvokkaita, mutta pahasti ovat nekin arvot romuttumassa.

Pälkäneen kuntakonsernien esimerkki ei kannusta yhtiöittämään vesihuoltolaitosta

Vesihuoltolaitos toimii nykyisin virkamiesjohtoisesti varsin mallikkaasti. Sen hoitamiseen ei tarvita uutta byrokratiaa ja kustannustekijöitä, vaikka olisihan sitten ongelmatilanteissa hyvä piiloutua yhtiön selän taakse ja hallituksen eläkeläisammattijäsenet saisivat kokouspalkkioista pientä taskurahaa eläkeläismatkojaan varten.

Nykyisetkään yhtiöt eivät kiitosta ansaitse. On helppo kenen tahansa ulkopuolisenkin osoittaa mitkä rakennukset ovat Pälkäneen asuntotuotanto oy:n hallinnoimia, puhumattakaan entisen Luopioisten kunnan omasta lapsesta Luopioisten vanhustentalo ry:stä. Tämän virityksen Pälkäneen kunta hylkäsi täysin, jälkeä voi käydä katsomassa Luopioisten kirkolla ja Rautajärvellä. Pälkäneen kunnanhallitus ei edes suostunut takaamaan yhdistyksen 20 000€ pankkilainaa.

Pälkäneen aluelämpö oy tuottaa komeassa hakelaitoksessaan tasavallan kalleinta lämpöenergiaa 120€/mwh. Vuonna 2017 Pälkäneen kunta on energian pääasiallinen ostaja, joten osa taloutemme ahdingosta johtuu myös tästä.

Pälkäneen valokuitu oy pysyy aikataulussa, kun sitä muutetaan puolen vuoden välein. Tein vuosi sitten sopimuksen yhtiön kanssa ja silloin valokuitu luvattiin torppaani syyskuussa, ei ole näkynyt. Tehdyt ennakkovaraukset eivät riitä alkuunkaan kattamaan yhtiön kustannuksia , joten veronmaksajien syliin kaatuu sekin yritys, niin hyvä asia kuin valokuitu onkin.

Vanhusten- ja lastenhoito palaa huutolaisaikaan

Pälkäneen Kunnanvaltuusto osti sian säkissä päättäessään yksityisen päivähoidon tulosta Pälkäneelle. Valtuutetuille ei esitetty minkäänlaista vertailua kustannuksista, kysymys on ainoastaan poliittisesta periaatteesta.

Yksityinen yrittäjä maksaa ennestään pienipalkkaisille lastenhoitajille vielä pienempää palkkaa kuin kunnat. Kilpailuetu saavutetaan juuri huonolla palkalla eikä kiinteistökustannuksilla, kuten sivistystoimenjohtaja yritti meille vakuutella. Vanhat kiinteistöt jäävät edelleen kunnan kontolle, eipä sitä ole Myttäälän koulustakaan 220 000€ kunnan pussiin tullut, vaikka ostaja oli jo valmiina myyntipäätöstä puolusteltaessa. Ei lasten- ja vanhustenhoitoa voi kilpailuttaa neljän vuoden välein, kuten lumenaurausta ja nurmikonleikkuuta. Hoitotyössä on oltava turvallinen jatkuvuus.

”Kylällä komiasti, vaikka kotona portahat kaatuu”, kuuluu pohjalainen sanonta, joka sopii juuri nyt oikein hyvin myös Pälkäneen päätöksentekoon. Onkkaalassa ”elvistellään” 6 miljoonan liikuntahallilla ja muualta revitään peruspalvelut alas. Elämän perusarvot ovat tyystin hukassa.

Timo Ailio

Pälkäneen kunnanvaltuutettu (sd)