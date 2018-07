Sahalahdella toimiva Valkeakoski-opiston maalauspiiri tuo esille kuluneen kauden töitään Sahalahden Makasiinin (Vanha Pakkalantie 35) yläkertaan. Näyttely on avoinna 18.–29. heinäkuuta keskiviikosta perjantaihin kello 14–18 ja lauantaista sunnuntaihin kello 12–16. Esillä on yhteensä 24 maalausta, öljy- ja akryyliväreillä. Maalausryhmän ohjaajana on toiminut Irene Karanka.