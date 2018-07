Lottalaulajaisissa tehdään työtä laulaen

Pälkäneen kotiseutuviikon tiistai-illan ohjelmana on jo lähes parinkymmenen vuoden ajan ollut paikallisten maanpuolustusnaisten järjestämät Lottalaulajaiset. Nuijantalon illan esilaulajana toimii ryhmä Korsuköörin miehiä ja säestäjänä soittelee Matti Huomo hanurillaan.

Lottalaulajaisten lauluilla on joka vuosi aina oma teemansa. Tämän kesän teemana on työnteko. Tehdään työtä laulaen! Annetaan laulujen ensin kertoa lasten työnteosta. He opettelevat työntekoa vaikkapa paimenessa tai auttavat vihdaksien taittelemisessa. Sitten aikuisina varsinaiset ammattilaiset voivat muurata ja maalata taloja tai viettää kesälomaansa juuri valmistuneina kisälleinä. Vedet antavat töitä kalastajille, merimiehille ja tukkipojille. Maata viljellään laulaen, ja laulaen hoidetaan sairaita sota-aikana. Ja kulkureille laulu todella maittaa. Laulu on monelle vain ”päivien ratto”, mutta joillekin myös työ.

Lottalaulajaisillan perinteeseen kuuluvat myös maanpuolustusnaisten tarjoamat kahvit. Laulamisen päätyttyä iloinen puheensorina täyttää Nuijantalon: on voitu jopa tavata tuttuja.

Lottalaulajaiset Nuijalla ti 24.7.klo 18.30.