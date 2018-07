Pälkäneen eläkekerho teki kaksipäiväisen kesäretken heinäkuun alkupuolella. Lähdimme aamulla liikkeelle hyvissä ajoin, ja tauon paikka oli jo Vierumäellä Matkailukeitaassa. Se olikin näyttävä taukopaikka ja aivan uusi samanlainen nähtiin jo matkan varrella Hollolassa. Vierumäellä oli kaikkea hyvää saatavilla, ja hämmästystä herätti valtavan iso tila sekä tuollaisella taukopaikalla epätavallinen mahtava takka keskellä tilaa. Mutta vielä hienompaa oli tulossa, kun pääsimme Mikkelin lähellä olevaan Tertin kartanoon. Vanhat hienot rakennukset, ympäristön ryytimaat, muoti-, herkku- ja matkamuistokaupat tekivät vaikutuksen. Suurimman vaikutuksen teki kuitenkin herkullinen lounas yön yli haudutetun karitsan ja monien muiden ruokiensa kanssa. Jälkiruoat veivät kielen mennessään. Suotta ei Tertin kartano ole maankuulu herkuistaan. Täydellä vatsalla jaksettiin vielä paikkoja kierrellä ja katsastaa vanha, mahtavan ison kivinavetan kehikon sisällä oleva muotopuutarha. Jykevät kivet ja navetan valtava koko näyttivät kartanon suuruuden aikoinaan. Tilahan on katoton niin kuin Pälkäneen entisvanha kirkko.

Seuraavaksi siirryimme Visulahden Vahakabinettiin. Siellä oli hyvin aidon näköisiä ja tuttuja henkilöitä: Suomen presidentit, Ruotsin ja Englannin kuninkaallisia, urheilijoita ja viihde-elämän tähtiä sekä ulkomailta että Suomesta. Elviskin melkein elävä ja Vireenin Lasse juoksukunnossa!

Matka jatkui Savonlinnaan ja majoituimme Spahotel Casinoon, joka sijaitsi upeasti veden äärellä. Hiukan oli aikaa kierrellä ympäristöä katsomassa ja kävellä veden yli vievää siltaa, mutta pian piti olla bussilla. Lähdimme satamaan, jossa odotti S.S Punkaharju laiva meitä. Taivas oli täysin kirkastunut, ja aurinko kultasi kauniit järvimaisemat. Näimme monia saaria ja paljon aivan vapaata luontoa. Nautinnon kruunasi laivalla kahvi ja vastaleivottu kuuma pulla. Palatessa mahtava Olavinlinna täytti maiseman ja kaupungin vaaleat talot reunustivat rantoja. Risteily oli todella mukava kokemus. Jonkin aikaa vielä istuskeltiin porukalla seurustelemassa, mutta nukkuminen houkutti pitkän päivän jälkeen.

Aamiaisen syötyämme saatoimme käväistä Savonlinnan torilla lörtsyjä ostelemassa, mutta matka jatkui. Bussi vietiin Enonkoskella lossilla järven yli ja edelleen ajelimme Itä-Suomen kumpuilevia maisemia, jossa vähän väliä oli järvi joko oikealla tai vasemmalla. Saimme nähdä kaunista Suomea ja ihastella näkymiä. Saavuimme sitten Valamon luostarille. Kaikkihan tiedämme, että Valamo on alun perin ollut Laatokan saaressa ja alkanut siellä jo 1300-luvulla. Monien vaiheiden jälkeen se oli ennen talvisotaa ehtinyt vaurastua mahtavaksi. Saarella oli yksi iso luostari ja 12 sivuluostaria, ja ne elivät maataloudesta ja turismista. Talvisota ajoi evakkoon 200 munkkia ja luostarin aarteet pelastettiin myös. Luostari sai ostettua ison maatilan ja sen mahtavaan hirsitupaan perustettiin kirkko. Munkkien oli pakko käyttää sitä myös ruokasalinaan. Entiseen verrattuna olot olivat todella köyhät ja ankeat. Vanhat venäjänkieliset munkit potivat ikävää ja monet sairastuivat ja menehtyivät osin ikävään ja osin ravinnon huonouteen. Elämä kuitenkin alkoi vähitellen sujua ja vanhat elinkeinot otettiin hallintaan. Nuoret aktiiviset munkit saivat aikaan uuden kirkon rakentamisen 1980-luvun alussa. Kirkkorakennus on tyyliltään bysanttinen, ja se sai uudet hienot puukehikot alttarin ympäri vuonna 2012. Monet rakastetut ikonit ovat siellä, kuten 1300-luvulta oleva Konevitsan Jumalan äiti.

Nyt luostari elää uutta aikaa. Siellä on kansanopisto, jolla on monta koulutusalaa, museo ja turistiopastuskeskus. Matkailijoita käy paljon. Munkkeja on yhdeksän, henkilökuntaa 20 ja vapaaehtoisia monta sataa, jotka käyvät siellä työssä. Vanha valtava navetta oli muutettu ravintola Trapesaksi, ja siellä meilläkin oli monipuolinen lounas nautittavissa. Opastuskierroksen jälkeen jatkoimme matkaa.

Eteenpäin ajellessamme ylitimme monta kanavaa: Kerman, Karvion, Varistaipaleen ja Taipaleen kanavan. Maisemat vesistöinen ja osin kuohuvine koskineen tai patorakennelmineen olivat mielenkiintoista katsottavaa. Pian oli jo uusi kohde eli Lintulan luostari edessämme. Se on ainoa Pohjoismainen naisluostari ja siirretty Suomen puolelle Kivennavalta. Hätäisessä lähdössä he eivät saaneet juuri mitään otettua mukaansa. Ensi hätään heidät sijoitettiin Kuhmalahdelle, jossa he tekivät maatöitä, käsitöitä ja marjastivat elannokseen. Vuonna 1946 he saivat Palokista tilan. 36 sisarta muutti ja Valamon munkit avustivat maatyökaluilla ja yhdellä lehmällä. Heillä oli myöhemmin sitten kymmenen hehtaaria peltoa ja 35 hehtaaria metsää, lehmiä, lampaita, ankkoja, kanoja , vuohia ja kasvihuoneita. Myöhemmin pellot vuokrattiin, ja uusi elinkeino – kynttilöiden valmistus – alkoi vuonna 1967. Yrttituotteet ovat myös Lintulan nykyinen myyntivaltti. Matkailu on Lintulassakin runsasta. Hacmanin kartano on heidän tilansa ja siellä on myös ravintola ja kahvila sekä majoitustiloja. Kaunis kirkkokin heillä on, ja joka päivä on kaksi jumalanpalvelusta. Läheisellä hautausmaalla risteissä oli merkintä tosi pitkistä luostariajoista, pisin oli 63 vuotta.

Uusia ajatuksia ja näkymiä mielessämme lähdimme kotimatkalle. Retki oli antanut enemmän kuin mitä etukäteen oli osannut odottaa. Suuret kiitokset järjestäjille.

Aune Mattila