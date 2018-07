Istuin Luikalan kesätorilla syöden maukasta hernekeittoa omenapuun alla, joka otti asiakseen tiputtaa päähäni pienen omenan aihion. Ensin tästä ei ollut tuloksena mitään neronleimausta, mutta myöhemmin kuitenkin jotain kihinää kopassa. Olisiko syynä omenan pieni koko vai helteinen päivä, mutta uutta fysiikan teoriaa ei mielessäni kirkastunut, mutta ajatus kuitenkin.

Ihminen lienee ainut nisäkäs, joka käyttää ravinnokseen toisen lajin maitoa eikä vain imeväisille vaan koko ikänsä ajan. Näin toimiessaan ihminen on löytänyt keinon elää myös ruohikkomailla ja taigan perukoilla. Maitotalous on mahdollistanut yhteiskunnan syntymistä aivan yhtä lailla kuin tulen ja pyörän keksiminen, viljan viljely tai vaikkapa kirjoitustaito. Silti kehitys kehittyy. Lehmä ei ole pystynyt innovatiivisesti kehittämään tuotettaan tai tuotantoprosessiaan, vaan toimittaa lähinnä maitoa. Maidon osuus koko tuotannosta on vain puolet verrattuna tärkeimpään sivutuotteeseen, eli lantaan verrattuna. Myös prosessi on pysynyt perinteisenä. Siinä heinää ensin kierrätetään märehtimällä pötsistä ja sitten vaikuttavan monivaiheisen prosessissa verkkomahassa, satakerrassa eli lehtimahassa ja juoksutusmahassa muunnetaan monipuoliseksi ravintoaineeksi. Mikko Perkoilakin sanoi: ”Aina joku lypsää ja paimentaa ja sitten kun ei enää lypsä niin on pihviksi kypsä.”

Lehmien määrä on vähentynyt sodan jälkeen miljoonasta eläimestä kolmannekseen. Maitosokerin sieto on alentunut ja ruokajuomakulttuuri on muuttunut. Hanavesi on parasta, energiajuoma janottaa ja pienpanimotkin menestyvät. Viimeinen niitti tähän arkkuun ovat metaanipäästöt, jotka tekevät lehmästä ilmastonmuutoksen aiheuttajan. Ehkä myös aivan toisella lajilla, eli peltilehmilläkin on ollut osuutta asiaan Loppuakin karjaa toivoteltavan eläkkeelle ja maitoa korvattavaksi, vaikka millä, kuten soijalla, manteleilla ja kauralla. Lihankin voisi jatkossa korvata pavuilla, sirkoilla ja jauhomahoilla.

Kulinaristiksi tunnustamattakin voi kuitenkin myöntää, että maidosta on saatu aikaan loistavia tuotteita. Vai eikö kermainen jäätelö tai kypsytetty juusto olekin niitä pieniä iloja, jotka tekevät elämästä paremman? Eittämättä näitäkin voidaan tehdä kasvisrasvasta ja soijasta, mutta järjen rajoissa eikö näillekin tuotteille vielä paikkansa löydy. Siis olisiko lehmälle sittenkin paikkansa biotaloudessa.

Omistajaosuuskuntien omistama yritys ilmoitti, että naudan jätökset ovat itse asiassa arvolasti. Arvotonta lanta ei ole kai koskaan ollut, sillä sen ominaisuudet lannoituksessa on tunnettu ammoisista ajoista. Nyt on todettu, että lannasta saa myös metaania energiatarpeisiin ja silti ravinteet peltoon käytettäväksi. Kaikin puolin hieno ajatus – ei tarvita toista prosessia tekemään peltojätteestä polttoainetta vaan sivuvirtakin kelpaa. Ehkä kärpäsillekin jää vähemmän munittavaa, kun kierrot sulkeutuvat. Vielä kun joku keksisi kuinka saadaan röyhtäykset ja pörähdykset talteen, sillä eihän lehmään kai voi katalysaattoriakaan asentaa.

Lanta ei ole vain naudan tuote. Lietteiden hyötykäyttö on paitsi ilmastoteko niin myös erittäin merkittävää vesistöjen kannalta. Hernekeittoa muistuttavat rannat keskikesällä ovat hyvin haastava ongelma ratkaistavaksi. Teolliset ja yhteisöpäästöt ovat jo kohtuudella hallinnassa, mutta hajakuormitus on vielä olemassa. Lietteen muuttaminen biokaasuksi ja lannoitteeksi vie maatilaakin kohti prosessiteollisuutta ja voi olla kokonaiskustannuksiltaan järkevämpää kuin hajapäästöjen kuriin saattaminen pienpuhdistamoilla.

Siis mitä tuli mieleeni sen jälkeen, kun omena oli herättänyt minut päiväuniltani. Jos nyt kasvutekijöitä saadaan läheltä, niin niiden sitoutuminen maaperään on seuraava rintama. Menemmekö seuraavaksi kohti viljelyä ilman peltoa suljetuissa prosesseissa, ja maanviljelijästä tulee bioinsinööri? Vai sittenkin luomu.

Ali Harlin