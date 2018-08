Uskilan maalaismarkkinat vetävät väkeä lauantaina

Pälkäneen rajan tuntumassa sijaitsevalle Uskilan lavalle odotetaan toista tuhatta kävijää, kun lauantaina 4.8. vietetään kolmansia Uskilan maalaismarkkinoita.

Uskilaan saapuu myyjiä eri aloilta kauppaamaan tuotteitaan ja esittelemään toimintaansa. Tarjolla on muun muassa käsitöitä, luomumunia, lähituottajan hunajaa, leivonnaisia, lähituottajien vihanneksia ja marjoja.

Maalaistunnelmallisesta musiikista vastaa Vanhan Savotan kimppakämppä ja Enso Kusetti -yhtye. Tapsan metsätyömuseo esittelee vanhoja sahoja ja sään salliessa vanhat Zetorit kuskeineen ajavat paikalle.

Valkeakosken VPK tuo omaa kalustoaan näytille ja tekee tutuksi toimintaansa. Tarjolla on myös kokonaisena palvattua possua herkullisine lisukkeineen. Buffetin puolella on myynnissä grillimakkaraa, muurinpohjalättyjä ja piirakkakahvit. Markkina-arpajaisten palkintona Jarmo Koiviston moottorisahalla taiteilema puuveistos.

Maalaismarkkinat järjestää Tyrvännön Urheilijat, joka on toiminut kylän ja yhteisen hyvän puolesta jo 83 vuoden ajan. Seura on rakentanut talkoilla sekä lavan että sen viereen 23 vuotta sitten valmistuneen liikuntahallin. 250-neliöinen areena on palvellut myös Pälkäneen junnukoripalloilijoiden treenipaikkana, kun omasta kunnasta ei ole järjestynyt riittävästi salivuoroja.

Liikuntahallin vakikäyttäjiin kuuluvat muun muassa lentopalloilijat sekä sähly- ja jumpparyhmät. Täksi kesäksi urheiluseura palkkasi nuoren kesäohjaajan pitämään liikunta- ja leikkikerhoa lapsille.

Uskilan lava on monelle tuttu paikka lavatansseista. Liikuntahallilla ja lavalla vietetään muun muassa häitä ja syntymäpäiviä. Liikuntahallin ansiosta juhlatilaa järjestyy talvellakin.