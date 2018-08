Vaihtelevaa varallisuutta perinnöksi

Otin jälleen kopin ”Mummon murinoissa” olleista Mymmelin ajatuksista 18.7. ilmestyneessä SHL:ssä ja vähäsen jatkan näitä ajatuksia. Mymmeli ansiokkaasti luetteli siinä asioita, mitä vanhemmiltamme saamme ja voimme periä muutakin, kuin tätä maallista ja aineellista omaisuutta.

Esimerkiksi kaunis lauluääni tai ulkonäkö on periytyvää, niin myöskin taiteellisuus ja hyvä järjen juoksu. Myöskin voimme periä hyvän terveyden ja hyvät raittiit elämäntavat.

Mieleeni tuli, että nämä em. perinnöt ovat kuitenkin kaikki ajallisia perintöjä, mutta sitten ovat vielä nämä hengelliset asiat, jotka ovat iankaikkisia. Jumalan avulla me voimme jättää lapsillemme tätäkin perintöä ja elämän eväitä iankaikkisen elämän varalle.

Varmasti monesti koemme juuri näissä asioissa epäonnistuneemme ja toimineemme aivan väärin. Mutta vaikka olisimme kuinka tökeröstikin kylväneet näitä Jumalan valtakunnan siemeniä, niin Jumala on se, joka antaa niille kasvun ajallaan. Ne siemenet eivät kuole koskaan, vaan kantavat satoa iankaikkiseen elämään, vaikka meistä nyt näyttäisi miltä.

”Jumalan valtakunta itsessään on kuin sinapinsiemen, joka on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se taimi kasvaa, niin se on lopulta kuin puu niin, että taivaan linnut tekevät pesänsä sen oksille”.(Luuk. 13:18-19). Se valtakunta ei häviä, vaan se on iankaikkinen valtakunta.

Asta Metsomäki