Sivusta, mutta niin läheltä seuranneena, olen aivan hämmästynyt, kuinka osaa valtuutettuja vietiin kuin pässiä narussa kesäkuun valtuustossa. Valtuutettu, joka ei ole kuullut asiantuntijoita, perehtynyt faktoihin, voi palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Valtuutettu, joka on unohtanut mitä hänelle on kerrottu tai ryhmäpaineen takia tekee kuntalaisia kohtaan hirveän virheen, voisi ottaa myös aikalisän ja yhtyä palautusesitykseen saadakseen varmuutta päätöksen tekoon.

Yksityinen päiväkoti ei ole kunnan kannalta järkevä ratkaisu. Itseäni mietityttää, mistä kuvittelevat lapsia riittävän heillekin. Esiopetus ja mahdollisesti maksuton 5-vuotiaden varhaiskasvatus, sekä erilaisilla lausunnoilla sekä tukitoimilla olevat lapset tuskin kiinnostavatkaan yksityisiä. Niistä kun on vain menoa ja se voiton tavoittelu ohjaa heitä. Samoin työntekijöiden löytymiseen tuskin löytyy apuja kunnalta. Tontti löytyi nyt helposti, muttei muutama vuosi sitten, kun haluttiin Viirikukon rinnalle uusi päiväkoti. Tuli sentään Hermanni, muttei ihan keskustaan.

Pälkäneen kunta on nyt murrosvaiheessa ja kuntalaisia houkutellakseen ei voi lähteä ajamaan laadukasta varhaiskasvatusta alas. Tälläkin hetkellä on tilaa uusille lapsille, jos tulijoita on. Nyt on odottavaa pöhinää ilmoilla ja viestiä uusista muuttajista ja syntyvistä lapsista. Se saadaan tuhottua ajattelemattomalla politikoinnilla.

Käsittääkseni varhaiskasvatuksen johdossakaan ei nähdä yksityisen tulossa tai ryhmäkokojen kasvattamisessa mitään järkeä. Ainoa, joka voi tukea ja täydentää kunnallista toimintaa, on käyttää harkitusti yksityisiä perhepäivähoitajia. Tulen edelleen kulkemaan Pälkäneen teillä ja toreilla seuraten, kuunnellen ja arvioiden päättäjien osaamista.

Laatuvalvoja