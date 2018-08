Luikalassa lennätettiin dronea

Kyläyhdistyksen kesätorin laidalla lennätettiin lauantaina Luikalassa nelikopteria eli dronea. Luikalan-Pohjalahden-Salmentaan Kyläyhdistys järjesti kesän toisen toripäivän yleisön pyynnöstä. Runsas ostajajoukko kiitteli torin tunnelmaa ja palkitsi siten yhdistysaktiivien vaivannäön. Torilla oli runsaasti myyjiä, ja myynnissä oli leivonnaisia, kukkia, syksyn satoa, hilloja, mehuja ja myös arpajaiset. Monet tulivat paikalle mainion hernekeiton tai kahvittelun vuoksi sekä tapaamaan myös kyläläisiä.

Salmentaan VPK oli mukana, ja tällä kerralla esitteli yleisölle pelastustarkoituksiin palokunnalle hankittua dronea. Toriyleisö sai tietoa sen käytöstä.

– Dronea ja sen tarjoamaa ilmaperspektiiviä voi hyödyntää monenlaisissa tehtävissä, VPK:n päällikkö Harri Joki kertoi.

Tulipalot, kuten metsä- tai rakennuspalot, ovat tavallisimpia käyttökohteita viranomaiskäytössä, samoin etsintätehtäviin drone sopii hyvin. Joki korosti, että VPK:lle drone on nimenomaan hyötyväline, jonka käyttöön on koulutettu muutama henkilö. SVPK on tänä kesänä käyttänyt dronea muun muassa maastopalopesäkkeiden paikantamisessa. Lauantaina dronea lennätti Lassi Urkko.