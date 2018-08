On kesäyö -musikaali on ollut yleisömenestys, lisänäytös luvassa

Sappeessa Suomen Kesäteatterin tuottama On kesäyö -musikaali on kesän aikana kerännyt katsojia kapasiteettinsa 100-prosenttisesti täyteen myyden myös porrasistumapaikkoja. Suuren kysynnän vuoksi esityksestä järjestetään yksi lisänäytös lauantaina 18. elokuuta. Lisänäytös tuli myyntiin keskiviikkona. Lisänäytöksenkin uskotaan täyttyvän porrasistumapaikkojaan myöden.

On kesäyö – musikaali kertoo Topi Sorsakosken elämästä. Suursuosioon noussut musikaali sai kantaesityksensä vuonna 2013 Valkeakoskella, jonka jälkeen musikaali on nähty myös Vaasan Kaupunginteatterissa, jossa se kipusi teatterin historian eniten myyneeksi esitykseksi. Musikaalin on tähän mennessä käynyt katsomassa noin 80 000 katsojaa.

Topi Sorsakosken roolissa nähdään Ilkka Koivula. Naispäärooleissa lavalla loistavat Susanna Laine ja Mira Luoti. Olavi Virran roolin hoitaa Jani Koskinen. Musikaalin koreografiasta vastaa Daniel Paul. Ohjaus ja käsikirjoitus ovat puolestaan Heikki Paavilaisen käsialaa.