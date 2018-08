Joustavuutta edunvalvontaan

Ay-liikkeen tehtävänä on jäsenten työolosuhteiden, taloudellisten etujen ja sosiaalisen toiminnan edunvalvonta. Tällä en tarkoita sosialistista toimintaa. Tulisi aina huomioida kulloinkin vallitsevat taloudellispoliittiset realiteetit ja eri alueiden muuttuvat tekijät ts. paikallinen sopiminen luo monen työntekijän mielestä parhaat tulokset sekä työilmapiirin.

Ei ole olemassa tilanteita, joissa voisi sanoa ”saavutetuista eduista ei voi luopua”. Muuttaminen ei aina tarkoita positiivista lopputulosta.

Perinteinen ay-liike ei huomioi, että jäsenten joukossa on paljon ei-demareita ja ei-vasureita. Moni on vastentahtoisesti liittynyt liiton jäseneksi peläten työkaverien mollaamista tai painostamista. Tästä kirjoittajalla on omakohtaisia kokemuksia.

Vasemmistojohtoinen ay-liike on toimillaan osoittautunut joustavansa kuin rautakanki. Nykykansalaiset eivät hyödy vanhakantaisten ay-johtajien vappupropagandasta tai poliittisista lakoista. Se ei hyväksy kallispalkkaisten agitaattorien toimia, jotka elävät menneessä ajassa.

Markku Lehtinen