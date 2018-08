The Skankbeatilta Kirkkareilla kuvattu musiikkivideo

Puolipälkäneläinen yhtye The Skankbeat julkaisi perjantaina kesän Aitoon Kirkastusjuhlilla kuvatun livevideon. Kyseessä on ennen julkaisematon kappale Feel The Beat. Kappaleessa on elementtejä 1970-luvun diskomusiikista, modernista metallista ja black metallista.

The Skankbeatin kielisoittimet ovat pälkäneläiskäsissä, sillä kitaristina toimii Arttu Tuominen ja basistina Vesa Tiitola. Yhtyeen videot, myös tuoreimman, on tehnyt niin ikään Pälkäneeltä lähtöisin oleva Pasi Tiitola.