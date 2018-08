Kuohijoella tilkkuillaan elokuussa

Valkeakoski-opiston kädentaidon kurssit alkavat lomatunnelmaisessa Kukkian Keitaassa jo elokuun puolessa välissä. Lauantain ja sunnuntain kestävällä kurssilla ommellaan kasseja ja pussukoita sekä opetellaan tilkkutyön kuviomalleja tyynyihin, peittoihin ja keinutuolinmattoihin. Yhdessä vietetään mukavat kaksi päivää yhteisen harrastuksen parissa. Tilkkutyökurssi pidetään 18.–19. elokuuta kello 9–16.

Viime talven Kuohijoen lyhytkurssilaiset toivoivat tilkkuompelulle jatkoa, ja kun tilat nyt järjestyivät, on entisillä ja uusilla kiinnostuneilla mahdollisuus käydä kotikylillä kurssilla. Myös mökkiläiset ovat tervetulleita kurssille, sillä opisto on avoin kaikille innostuneille kotikunnasta riippumatta. Opettajana on tilkkutyön monitaituri Sanna Paranko, jonka ohjauksessa onnistuvat monenlaiset työt. Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa Ritva Forsvik puhelimitse 040 3357 066.