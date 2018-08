Vain yksi talentti

Jeesus kertoi vertauksen, jossa isäntä uskoi omaisuutensa palvelijoittensa hoitoon jakamalla yhdelle viisi, toiselle kaksi ja viimeiselle yhden talentin. Hyvähän niiden on, jotka saivat monta, minulla on vain tämä yksi, nurkuu kateellinen mieli.

Mikä on Jumalan lahjoista ykkönen? Eikö elämä, se minkä jokainen sai, ja sen ohessa kaiken tämän, isänmaan, vanhemmat, luonnon, säät, toimivan kehon, älyn ja kuolemattoman sielun. Vai eivätkö ne ole mistään kotoisin jos ei ole taiteellisia taipumuksia, hyvä kielipää, musikaalisuutta, matemaattista lahjakkuutta, varallisuutta, jos ei ole kaunis ja rohkea?

Sanooko tehty tekijälleen: Miksi minusta tällaisen teit? Syyttääkö luotu Luojaansa: Huonot lahjat sinä minulle annoit. Joillekin itsekunnioitus on vaikeaa, eri syistä. Jopa Moosekselle, joka joutui pakenemaan tekonsa seurauksia ja paimensi appensa lampaita. Jumala puhui hänelle palavassa pensaassa ja lähetti: Mene faaraon luo, vie kansani pois Egyptistä. Mooses säikähti tehtävän valtavuutta: Mikä minä olen…

Vaikka Jumala oli jo tehnyt ihmeitä hänen kohdallaan, pelastanut Niilistä kaislakorissa elämälle kun hallitsija oli määrännyt poikalapset hukutettaviksi, antanut hänen saada faaraon hovissa kuninkaallisen kasvatuksen, ja nyt valinnut Jumalan kansan johtajaksi.

Miten käytän saamani elämän lahjan, vai jätänkö käyttämättä: mitäs tällaisella. Keskitynkö itseni hoitamiseen, itseni toteuttamiseen. Hyvä onkin terveyttään hoitaa, onhan ruumis Pyhän Hengen temppeli. Kiitänkö Luojaa siitä mitä sain, ja haluan toimia muidenkin parhaaksi ja edistää hyvää, sillä käytettäväksi hän elämän lahjan antoi. Jumala on aina halunnut, että sitä käytetään mitä jo on. Kun pojalla oli pienet eväät, hän ruokki niillä tuhansia. Kun leskellä oli vain tilkka öljyä, sillä täytettiin kaikki astiat. Mooseksen keppiä Herra käytti halkaisemaan mereen kuivan tien.

Jolla on, sille annetaan. Jolla ei ole, otetaan pois sekin mitä hänellä on, niin sanotaan Raamatussa. Tämä on ihan arkinen totuus, eikä merkitse köyhän kyykyttämistä, vaan sitä, että käyttämätön kuihtuu ja käytössä oleva vahvistuu.

Voiko elämän tarkoitus olla elää elämänsä, käyttää lahjansa, toteuttaa tehtävänsä, täyttää kutsumuksensa Jumalan kunniaksi ja toisten parhaaksi, ja päästä perille? Kiitos elämän lahjasta.

Jos turvaudumme Kristukseen, sisältyy elämän lahjaan mittaamattoman arvokas optio: pelastuminen iankaikkisesta kuolemasta.

Sirpa Marttinen-Huhdanpää

seurakuntalainen