Päivän tunnussana-kirjasessa on tälle keskiviikkopäivälle lause joka alkoi minua puhutella. Se kuuluu: ”Herran nimi on vahva torni, hurskas rientää sinne ja saa avun.” Snl.18:10.

Sanaan liittyy muisto vuosikymmenten takaa. Olin nuorena uskovaisena hengellisessä tilaisuudessa, missä puhui pastori Simo Talvitie. Hän oli tuolloin Tampereen Harjun nuorisopappina ja hänellä oli legendaarinen maine. Hänen aikanaan Tampereelta lähti teologiaa lukemaan nuoria miehiä enemmän kuin koskaan.

Talvitie oli värikäs puhuja. Niinpä hän ”väänsi” tuon sanan vähän eri muotoon. Hän sanoi: hurskas juoksee sinne ja tänne – ja saa turvan. Jäin näin vuosien jälkeen muistelemaan, mitä hän mahtoi tarkoittaa? Kaksi asiaa nousi mieleeni.

Tuo hauska sanaleikki juosta sinne tänne viittaa meidän kristittyjen kilvoittelun epävakaisuuteen. Luullaan, että ei aina tarvitse pysytellä lähellä Jumalaa ja elää tornissa , vaan välillä/ usein voi vähän kokeilla, kuinka kauas ”Tornista” voi mennä ja pysyä silti uskossa. Synti houkuttelee eri muodoissaan eikä meillä ole halua tai voimaa vastustaa sitä. Tulee lankeemuksia , joista selvästi tietää 10 käskyn perusteella, että ne ovat syntejä.

Tai alkaa muodostua olotila, missä ollaan itseriittoisia ja ulkokultaisia uskovia, kuten viime sunnuntain tekstissä.( Matt.23:1-12).Pidetään itsestään selvänä, että kyllä tässä taivaaseen ollaan menossa, mutta noista toisista ei ole varmuutta!

Kristityn kilvoitusta voidaan kuvata tien kulkemisena, missä molemmilla puolilla on oma ojansa: toinen julkisynnin, toinen ulkokultaisuuden. Molempia on syytä varoa, jos aikoo päästä kerran perille.

Varoittaessaan meitä nuoria uskon kilvoituksen laiminlyönnistä Simo Talvitie kuitenkin korosti sanaa Herran nimi on vahva torni. Kuka siellä haluaa pysyä ,vaikka heikollakin uskolla, hän on oikealla tiellä eikä kukaan voi häntä sieltä ajaa ulos. Jeesus itse rukoilee ”Pyhä Isä. Varjele heidät nimessäsi!” Niille, jotka ovat lähteneet turvapaikasta omille teilleen, joko julkisynteihin tai ulkokultaisuuden pauloihin, Jeesus muistuttaa :Jumala on Isä, joka rakastaa ja odottaa lasten palaavan. Tästä todistuksena on Jeesuksen kertomus tuhlaajapojasta. Poika oli ajautunut hyvin kauas tornin turvasta, mutta kun hän katuen palasi, hänet otettiin iloiten vastaan.

Tämä mahdollisuus on meilläkin tänä päivänä.

Jaakko Uronen

rovasti