BlacKkKlansman saapuu Kangasalle

Jasper Pääkkösen tähdittämä BlacKkKlansman -elokuva saapuu tuoreeltaan Kangasalle. Spike Leen ohjaus on tositapahtumiin perustuva tarina afroamerikkalaisesta poliisista, joka soluttautuu Ku Klux Klaniin. Elokuva nähdään K-Kinossa sunnuntaina 26.8. kello 18 ja keskiviikkona 29.8. kello 18.30.

Viikon aikana Kangasala-talossa pyörii kaksi muutakin suosikkileffaa. Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja nähdään keskiviikkona 22.8. klo 18, perjantaina 24.8. klo 18.30 ja keskiviikkona 29.8. klo 13.30.

Myös vuoden tähän mennessä katsotuin elokuva Mamma Mia! Here We Go Again on saanut lisänäytöksiä. Se nähdään perjantaina 24.8. klo 16, sunnuntaina 26.8. klo 15.30 ja keskiviikkona 29.8. klo 16.

Sunnuntaina 26.8. klo 13.45 esitetään koko perheen elokuva Puluboin ja Ponin leffa.