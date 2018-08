Pälkäneläinen tragedia

Olen kummeksuen seurannut pälkäneläistä tragediaa, jota on käyty Asunto Oy Onkkaalanrivin maapohja-asian tiimoilla. Pälkäneen kunta on vuonna 1986 luovuttanut rakennusurakoitsijalle tontin, jolle urakoitsija on rakentanut rivitaloyhtiön. Tontti on todettu myöhemmin rakennuskelvottomaksi maapohjan pettämisen johdosta. Paikalla on aiemmin sijainnut muun muassa luvaton kaatopaikka, joka on tullut kunnan johdon tietoon. Toisin sanoen kunta on luovuttanut maapohjan tutkituttamatta sitä ennen luovutusta.

Maapohjan rakennuskelvottomuudesta ei urakoitsijalla eikä taloyhtiön osakkailla ole ollut tietoa päätöksiä tehtäessä. Nyttemmin maapohja on pettänyt ja osa yhtiön kiinteistöstä on todettu asumiskelvottomaksi. Taloyhtiö on pyrkinyt sovitteluratkaisuun, mutta kunta on järkähtämättömästi kieltäytynyt maksamasta korvauksia. Pälkäneen kunta on luistellut vastuistaan, jotka kohdistuvat oman kunnan veronmaksajiin, osakkaisiin.

Taloyhtiöllä ei ole nyt muuta mahdollisuutta kun hakea oikeuksiaan ”leivättömässä pöydässä”. Toivoa sopii, että oikeus toteutuu.

Markku Lehtinen,

Tampere