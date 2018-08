Vuosi maalausopissa teki Saara Rautiosta taiteilijan

Kuhmalahtelainen Saara Rautio tunnustaa, ettei hän ollut eläissään piirtänyt saati maalannut, kun hän marssi ensimmäiselle Luova Eräjärvi -taidetunnille viime syksynä.

– Kyllä minua hävetti sanoa, etten ole ennen maalannut, hän kuvaa.

Rautiota veti Oriveden seudun kansalaisopiston ryhmään halu vetäytyä hetkisiksi irti arjen rutiineista ja kiireistä.

– Päivästä toiseen sitä menee tukka putkella. Yrittää muka olla tehokas. Maalatessa ei tarvitse ajatella mitään, tekee vain taulua. Ei tarvitse yrittää, että taulusta tulisi hyvä.

– Nyt ensimmäisen vuoden jälkeen kuvittelen olevani suuri taiteilija, hän sanoo ja nauraa hersyvästi päälle.

Saara Raution ensimmäinen maalaustyö on nimeltään Kolme puuta. Työn innoittajana on ollut kolmesta puusta kertova vanha amerikkalainen kansantaru, jonka on lauluksi säveltänyt Jukka Leppilampi. Taidepiirin opettaja Tiina Anttila kehuu ensimmäistä työtä ja myös taideryhmässä valmistunutta Höyhen-työtä valtavan hienoiksi.

– Haluaisin ostaa Höyhenen, jos se olisi myynnissä, Anttila lisää.

– Pari muutakin ihmistä on ollut kiinnostunut sen ostamisesta, täydentää Kuhmalahden kirjastossa työskentelevä Anne Ahonen.

Luontoa ja eläimiä

Luova Eräjärvi -taidetunneilla kävi viime opistokaudella kolme kuhmalahtelaisnaista: Saara Raution lisäksi Marita Heikkinen ja Anna Nikkinen. He olivat töillänsä mukana Orivedellä aiemmin tänä kesänä pidetyssä näyttelyssä.

– Marita sitten ehdotti, että miksi ei pidettäisi näyttelyä myös täällä Kuhmalahdella, Tiina Anttila kertaa.

– Saara taas pakotti minutkin tähän mukaan, hän nauraa.

Anna Nikkinen on tuonut kirjastolle taidokkaita tussitöitä ja lukuisilla matkoillaan ottamiaan valokuvia.

– Kiva, että on tällainen näyttely. Ihmiset näkevät, että tällaista taideryhmässä tulee.

– Sinulla Anna on niin oma tyyli, että voisit vetää ihan oman kurssin, Tiina Anttila huomauttaa.

– Jännä nähdä, miten kaikkien työt ovat keskenään niin erilaisia, Saara Rautio sanoo elokuun loppuun saakka esillä olevasta näyttelykokonaisuudesta.

Marita Heikkisen töissä pääosassa ovat hevoset. Taideryhmäläisten lisäksi myös Anna Nikkisen puoliso Iikka Nikkinen osallistuu näyttelyyn ottamillaan matkakuvilla.

– Kuvista monet on otettu tunnetuista paikoista. Olen yrittänyt löytää niihin tuoreen näkökulman, monesti kaukomaille saakka yksin tai yhdessä vaimonsa kanssa suuntaava Iikka Nikkinen valottaa kuvaustyyliään.

Jokaisella alueella oma energiansa

Tulevalla opistokaudella kuhmalahtelaiskolmikko käy yhä taideopissa Eräjärvellä. Sen lisäksi he ovat ilmoittautuneet Pohjan koululla syyskuussa aloittavaan Luova Kuhmalahti -ryhmään. Molempia ryhmiä vetää Tiina Anttila. Ehdotus ryhmän perustamisesta Kuhmalahdelle tuli näyttelyn kirjastolle pystyttäneiltä naisilta.

– Heidän mielestään olisi ihanaa saada oma Luova Kuhmalahti -ryhmä, kertoo Anttila, jonka mielestä jokaisella alueella onkin oma energiansa.

Valkeakoski-Opiston suojissa toimiva ryhmä kokoontuu koululla joka toinen viikko alkaen 4. syyskuuta. Taidenäyttelyn koonneet naiset haluavat osaltaan omien töidensä esille tuomisella innostaa ihmisiä lähtemään ryhmään mukaan.

Anna Nikkinen näkee taideryhmässä käymisen, toisten työskentelyn seuraamisen ja toisten töiden näkemisen olevan hedelmällistä yksittäiselle osallistujalle.

– Kaikki tekevät siellä omia asioitaan. Samalla ryhmässä saa ideoita ja inspiraatioita muilta. Kotona yksinään sellaista ei tapahdu, Nikkinen sanoo.