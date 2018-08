Kangasalalainen Pekka Simojoki on yksi tämän hetken tuotteliaimpia ja tunnetuimpia suomalaisia gospelmuusikoita ja hengellisten laulujen tekijöitä ja ollut tien päällä jo vuodesta 1979. Hän on kirjoittanut lukuisia rakastettuja lauluja, messuja ja musikaaleja. Yhteensä Simojoen lauluja on kertynyt yli 700. Etenkin joululaulu ”Tulkoon joulu” on nostanut Simojoen tunnetuksi koko kansan keskuudessa.

Simojoki on tehnyt paljon yhteistyötä muun muassa runoilija Anna-Mari Kaskisen kanssa.

Laajaan tuotantoon pääsee tutustumaan muusikon itsensä esittämänä Pälkäneen katukappelissa elokuun viimeisenä perjantaina. Maksuton konsertti alkaa kello 18.

Simojoki on perustanut lukuisia musiikkiryhmiä, tehnyt kymmeniä konserttivierailuja eri maanosiin ja julkaissut eri kokoonpanojen kanssa noin 70 äänitettä, jotka sisältävät gospelmusiikkia lastenlauluista rockmusiikkiin. Tuorein kultalevy on suositun Ylistys-levyn pohjalta koottu englanninkielinen Nordic Praise.