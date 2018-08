Auringonkukkakimput tienvarsilla johdattivat Pirkanmaan maa – ja kotitalousnaiset Suvipäivän viettoon Aitoon koulutuskeskukseen. Perinteinen juhlapäivä järjestettiin nyt 62. kerran. Tällä kertaa pukukoodi oli ”kukkiva” eli vaikkapa kukkahattu tai kesämekko ylle. Edes pilvinen ja hieman sateinen ilma ei haitannut, sillä oltiinhan lähes koko kesä saatu nauttia aurinkoisesta ja lämpimästä säästä. Suvipäivä on merkinnyt maa -ja kotitalousnaisille vuosien saatossa irtautumista arjen töistä, rupatteluhetkiä kanssasisarten kanssa sekä herkullisia pöydän antimia.

Aamupuuro ”Kukkian tapaan” tarjoiltiin koulun ruokalassa. Kohta sieltä kuuluikin iloinen puheensorina, sillä monet tapasivat tuttujaan taas vuoden tauon jälkeen. Kun maittava puuro oli syöty ja kuulumiset vaihdettu, siirryttiin juhlasaliin, joka toimi tällä kertaa kirkkona. Jumalanpalveluksen toimitti kappalainen Janne Vesto, kanttorina toimi Ritva Huomo. Kirkonmenojen jälkeen juotiin kirkkokahvit.

Rennon letkeää ohjelmaa

Viime talven ja kevään aikana kokoontui pieni ryhmä Kukkian maa-ja kotitalousnaisista sekä Aitoon maa-ja kotitalousseurasta ideoimaan juhlapäivän

ohjelmaa. Silloin päätettiin hieman uudistaa ja muuttaa päivän luonnetta. Kun teemaksi vahvistui ”kukkiva”, niin sitä sovellettiin niin pukeutumiseen kuin ruokailuunkin. Juhlan juontaja Karoliina Vierikka ja tervetuliaispuheen pitäjä Irmeli Lahtua-Oesch saatettiin esiintymispaikalle Täti-Monikan sävelin ja sanoin. Laulussahan heiluvat niin hattu, kassi, mekko kuin peffakin. Yleisö taputti rytmikkäästi mukana, kun saattajajoukko marssi keveästi juhlasalin poikki heiluttaen kukkahattujaan ja kesämekkojaan. Tervetuliaispuheen jälkeen seurasi musiikkia. Päivi Kosonen esitti Laulun Kukkialle, ja Eveliina Virtanen säesti kanteleella.

Juhlapuheen piti opettaja Seppo Rinne aiheesta ”Yhdessä ja yhteisöllisesti”. Aitoon koulutuskeskuksessa paistaa aina aurinko, sillä aurinkohan paistaa silloinkin, kun se on pilvien peitossa. Koulun olemassaolo on ollut usein vaakalaudalla, ja silloin on tarvittu maa-ja kotitalousnaisten apua. He ovat ostaneet koulun osakkeita, järjestäneet myyjäisiä ja pitäneet arpajaisia. Tällä hetkellä koulun tulevaisuus näyttää taas valoisalta, ja uutta asuntolaa sekä pientä eläinpuistoa suunnitellaan. Koulu on hieman sivussa, mutta ympäristö on todella viihtyisä. Seppo Rinne totesi, että hänellä on todella hyvä työpaikka.

Puheen jälkeen Kukkivan keveästi tanssiryhmä Swing Team esitti pari iloista swing-tanssia. Niiden välissä juontaja Karoliina Vierikka ohjasi taukojumpan. Reipas venyttely virkisti yleisöä ohjelman lomassa. Juhlan päätteeksi laulettiin yhdessä Pirkanmaan maakuntalaulu Kesäpäivä Kangasalla.

Väriä elämään

Värikkäät salaatit , paahtopaisti ja letitetty lohi kutsuivat juhlijat maistuvalle lounaalle. Ruokalistan oli suunnitellut opettaja Seppo Rinne. Hän myös esitteli koulua halukkaille ruokailun jälkeen. Lähtökahvit juotiin Lyylintuvalla ja siellä luovutettiin myös Suvipäivän kontti seuraavalle yhdistykselle. Ensi elokuussa tavataan varmaan jossain Länsi-Pirkanmaalla. Osa juhlijoista jäi saunomaan ja pulahti uimaan Jouttesselän raikkaisiin aaltoihin.

Marja-Terttu Vekuna