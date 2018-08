Muutaman sadan asukkaan kylä voi järjestää parin tuhannen kävijän tapahtuman, kun yhteistyö toimii moneen suuntaan.

– Kaikilta löytyy tuttuja, joita on helppo lähestyä, Kuhmalahti Pullinkia järjestävä Petri Täyrönen sanoo.

Pullingin kumppaneista yksi tärkeimmistä on Kangasalan kaupunki. Järjestelytiimillä on huolehdittavanaan muutama asia vähemmän, kun kaupunki hoitaa paikalle käymälät ja turva-aidat.

– Kaikki on valmiiksi sovittu huussin tyhjennyksineen. Tapahtuman jälkeisenä maanantaina kello yhdeksän tulee loka-auto ja kymmeneltä nouto, Jouni Vierikka sanoo.

Pullinkia järjestävät yrittäjäyhdistys ja VPK saavat kaupungilta myös apukäsiä pystytysvaiheeseen: muutama mies liittyy porukkaan perjantaina, kun tapahtuma-alue rakentuu Kuhmalahdentien ja Kivisalmentien väliselle pellolle.

– Ja tuleehan siitä myös hyvä fiilis, kun kaupunki on hengessä mukana, Ville Vierikka kiittelee.

”Liikkeelle lähdettiin tyhjältä pöydältä”

Kuhmalahti Pulling järjestetään kolmatta kertaa lauantaina 8.9.. Kymmenien vetotraktoreiden ja parin tuhannen katsojan tapahtuma on melkoinen voimannäyte pieneltä kylältä.

– Joka vuosi tuo uutta oppia ja parannuskohteita. Pikkuisen alkaa olla jo käryä siitä, mitä tehdä. Liikkeelle lähdettiin ihan tyhjältä pöydältä. Tänä vuonna oli iso helpotus, kun palkkasimme Outi Petterssonin hoitamaan paperihommat, Petri Täyrönen sanoo.

Idea Kuhmalahti Pullingista syntyi reilut pari vuotta sitten kyläkaupan aamukahveilla. Kuhmalahden yrittäjäyhdistystä johtava Täyrönen mietti kauppias Hannu Knaapin kanssa, että kylälle pitäisi saada sykähdyttävä tapahtuma. Esiin nousi ajatus leikkimielisestä vetokisasta, jossa traktorit kisaavat, kuka vetää raskainta taakkaa.

– Eihän meillä ollut mitään käsitystä säännöistä tai vetolaveteista, Täyrönen sanoo.

Ensimmäinen tapahtuma juostiin pystyyn parissa kuukaudessa.

– Kukaan ei osannut arvioida, vetäisikö se sata vai viisi sataa katsojaa.

Vaikka sattui sateinen syyspäivä, väkeä kertyi tuhat. Viime vuonna katsojia oli jo pari tuhatta.

Tämänvuotiseen tapahtumaan odotetaan vähintään samanlaista kävijäjoukkoa. Alueen laajennuksen ansiosta järjestäjät selviävät myös suuremmasta väenryntäyksestä.

– Saatamme saada parkkipaikatkin viereiselle sänkipellolle. Jos syksy on sateinen, autot ajetaan hieman kauemmas heinäpellolle, josta on museobussikuljetus tapahtuma-alueelle, Petri Täyrönen sanoo.

Puskutraktorin ja ”panssarivaunun” kisa

Kuhmalahti Pulling on koko perheen tapahtuma, jossa riittää nähtävää ja koettavaa kaikenikäisille. Vetokisan ympärille on kasvanut eräänlainen maatalous- ja konenäyttely, sillä yhteistyökumppanit tuovat paikalle koneitaan ja esittelevät teltoillaan tuotteitaan ja palveluitaan.

Laajan verkoston kautta on keksitty monenlaisia vetonauloja, muun muassa rallisimulaattori.

– Me on rakennettu tapahtumaa hulluus edellä, jotta erotumme SM-sarjan kisoista, Petri Täyrönen sanoo.

Tänä vuonna väliaikanumerona nähdään muun muassa ”panssarivaunun” ja puskutraktorin kohtaaminen. Haastekisassa taakkaa vetävät paikallisen safariyrittäjä Jussi Penttilän miehistönkuljetusajoneuvo ja Tuomas Bährendin vanha maansiirtokone. Sahalahtelaisisännän hirviö on parinkymmenen tonnin painoinen.

– Se on pitänyt tuoda paikalle jo kahtena edellisvuonna. Nyt se saadaan vihdoin käyntiin, kun siihen hommattiin startti. Laite on ruma ja pitää pahaa ääntä, mutta vetää mitä vaan vaikka sunnuntaiaamuun saakka. Siinä eivät vikavalot vilku, sillä turhaa elektroniikkaa ei ole. Mutta se kuuluu kauas, kun pikkumoottori vinkuu ja käynnistää varsinaisen koneen, Jouni Vierikka vakuuttaa.

Tapahtuman oheen järjestetään muutakin hupia. Puutarhakonesarjassa lavetin painona toimivat cheerleaderit.

Viime vuonna taitojaan esitteli Tapparan tanssiryhmä. Tasapuolisuuden nimissä täksi vuodeksi kutsuttiin Ilveksen cheeleaderit.

– Oranssi lavetti täytyy muuten maalata keltavihreäksi, Petri Täyrönen huomaa.

Osanottajia tulee Pohjanmaalta saakka

Vetokisassa traktorit mittelevät sorapintaisella Kivisalmentiellä siitä, kuka pystyy kiskomaan pisimmän matkan rekan perävaunun kokoista lavettia. SM-sarjassakin käytettävän jarruvaunun vastus kasvaa vedetyn matkan mukaan. Lavetille lyödään lisää taakkaa ja vetomatkaa pidennetään kymmenellä metrillä, jos useampi kuin yksi kilpailija vetää sitä sadan metrin matkan maaliin saakka – eli full pullin.

Kuuteen kisasarjaan otetaan 6–8 osanottajaa.

– Tavoitteena on, että kaikki luokat saadaan täyteen. Osanottajia on tulossa Pohjanmaata myöten, Petri Täyrönen sanoo

Ilmoittautuminen sähköistyi SM-sarjan viimeisen osakilpailun jälkeen.

– Moni katsoo ensin, jääkö kilkkeitä kauden jälkeen ehjäksi, Ville Vierikka kertoo.

Tapahtumapäivä pyritään pitämään tiiviinä.

– Ensimmäiset savut nousevat kymmenen aikaan. Tavoitteena on, että neljältä päästään laittamaan pillit pussiin.

Kisaa jouduttaa muun muassa raikkulaisen Ville Kudjoin mittalaitteisto. Moderni tekniikka kertoo vedon pituuden saman tien sentin tarkkuudella.

– Ensimmäisenä vuonna mittaamisesta ei meinannut tulla mitään, kun touhusimme narun kanssa, Täyrönen muistelee.

Paikalliselta hallityömaalta Pullinkiin keksitty Mitta-Ville kiertää nykyisin myös SM-sarjan mittamiehenä.

Pullinkitori jo perjantai-iltana

Kuhmalahti Pullingin tämänvuotinen uutuus on perjantai-iltana järjestettävä Pullinkitori, jossa kaupataan syksyn satoa ja monenlaisia lähituotteita.

– Teltat, huussit ja tekniikka ovat paikalla jo perjantaina. Ajattelimme, että samalla vaivalla voisimme järjestää lähituotetorin illaksi, kun mökkiläiset saapuvat rannoilleen, Petri Täyrönen kertoo.

Pullinkitorilla ja sen yhteyteen järjestyvällä peräkonttikirppiksellä tuotteitaan voi myydä kuka vain.

– Myös lauantain tapahtumaan mahtuu vielä kauppiaita, Täyrönen vakuuttaa.

Kanttiinit, soppatykit ja makkaragrillit ovat VPK:n ja koulun vanhempainyhdistyksen hoidossa. Tekijöitä ja myytävää on varattu riittävästi.

– Se on tärkeää, etteivät ruoka- ja kahvijonot pääse kasvamaan, Jouni Vierikka sanoo.

Pullingilla on oma biisi ja logo

Nopeasti kasvanut Pulling syntyy edelleen varsin epämuodollisesti. Kun kahvipöydässä keksitään, mitä alueella pitäisi tehdä, koneet ja tekijät useimpiin askareisiin löytyvät omalta kylältä. Se mitä ei ole omasta takaa, saadaan vastalahjaksi naapurikylistä, joissa pullinkiporukka on käynyt talkoilemassa Touhulan Agents-illassa, Eräjärven Rönnillä ja Päijälän erikoiskokeella.

Mukaan on innostunut monen alan osaajia: viime vuodeksi Matti Rauhalahti teki Pullingille kisabiisin ja täksi vuodeksi saatiin Jukka Tilsan suunnittelema logo, jossa pakoputkesta loimuaa Kuhmalahden vanha vaakuna.

Kaupungit erottuvat tapahtumillaan

Kuhmalahti Pulling on pienen kylän suuri ponnistus, mutta myös koko kaupungin ylpeydenaihe.

– On upeaa, että meille syntyy jääravien tai pullingin kaltaisia tapahtumia, elinkeinoasiamies Irene Suhonen sanoo.

Tapahtumat vetävät vieraita ja levittävät myönteistä mielikuvaa aktiivisesta ja elinvoimaisesta kaupungista.

Kangasala haluaa, että kaupungissa tapahtuu. Strategiassa linjataan, että kaupunki on monipuolinen kesäpäivän kulttuurikaupunki, joka tarjoaa liikuntaa, harrastusmahdollisuuksia, taidetta, tapahtumia ja museoita.

Tapahtumakirjosta suuren osan tuottavat järjestöt ja kylät. Kaupunki pyrkii siihen, että ideanikkareiden on entistä helpompi toteuttaa itseään.

– Olemme jumpanneet paljon sitä, miten pystymme tiivistämään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja helpottamaan tapahtumien järjestämistä, Suhonen sanoo.

Kaikki lähtee pienistä asioista: kaupungin väen pitää ollaan helposti tavoitettavissa. Aktiivit voivat keskittyä toimintaan, kun lupaprosessit etenevät jouhevasti, eivätkä törmää turhaan byrokratiaan.

– Teemme kaiken mahdollisimman selväksi ja helpoksi tapahtumajärjestäjille: esimerkiksi mistä järjestyy sähkö tai miten alueiden käytöstä päätetään.

Kaupunki voi tarjota apuaan myös viestintään ja markkinointiin, sillä sen kanavien kautta tieto leviää tehokkaasti ja laajalle.

– Jaamme mielellään tietoa tapahtumista nettisivuilla ja somekanavissa.

Lähiruokatori täydentää Pullinkia

– On hienoa, että keskustan ulkopuolellakin tehdään sydämellä ja innoissaan ainutlaatuisia tapahtumia. Olemme ylpeitä, että Kuhmalahdelta löytyy pullingin kaltaisen tapahtuman järjestämisessä tarvittavaa yhteisöllisyyttä ja talkoohenkeä, Irene Suhonen sanoo.

Myös kaupunki on entistä isommin mukana. Se tuo pullinkiin oman osastonsa, ja tarkoituksena on jalkautua väen joukkoon johtoa myöten.

– Pullinkitorin ansiosta myös lähiruoka on vahvasti mukana tapahtumassa. Se on hienoa, sillä olemme tehneet reilun vuoden hommia tämän teeman kanssa. Kaupungilla on muun muassa lähiruokahanke ja -koordinaattori.

Ensi vuonna Kangasalan tapahtumatarjontaa täydentää ainutlaatuinen ponnistus, kun Jukolan viesti suunnistetaan kesäkuun puolivälissä Raikun ja Majaalahden maisemissa. Se on myös hyvä esimerkki siitä, millaisen piristysruiskeen tapahtumat alueen elinkeinoelämälle tuovat. Kävijät tarvitsevat monenlaista syötävää, juotavaa ja palveluita.

Kuhmalahti Pulling

pe 7.9. klo 18–20 Pullinkitori

Lähituottajia, käsityöläisiä, yrityksiä, yhteistyökumppaneiden esittelypisteitä, peräkonttikirppis, syötävää ja juotavaa. Paikkamaksu 10 e.

la 8.9. klo 10–15 Traktoreiden vetokilpailu

Kuusi sarjaa: alle 3500, 4500, 6000, 9000 ja 13 000 kg sekä puutarhakonesarja alle 18-vuotiaille (konepaino 150 kg).

Paljon koko perheen ohjelmaa: ralliautosimulaattori, uusia ja vanhoja koneita, yhteistyökumppaneiden esittelytelttoja, syötävää ja juotavaa. Perheen pienimmille aidattu leikkialue päiväkodin pihassa aivan radan tuntumassa.

Pääsylippu 10 e (alle 15-v maksutta) sisältää myös pysäköinnin ja museobussikyydin.

Tapahtuman sivu: www.facebook.com/kuhmalahtipulling/