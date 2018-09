Autovanhukset kurvailevat Pälkäneen ja Aitoon maisemissa

Vehoniemen Automuseon Vehoniemi-ajo ajetaan tulevana lauantaina. Autovanhukset kurvailevat tänä vuonna Pälkäneen ja Aitoon maisemissa.

Vehoniemiajo-ajo on tarkoitettu harrasteajoneuvoille, niin henkilö- kuin hyötyajoneuvoille kuin moottoripyörillekin. Vanhin tähän mennessä ilmoittautunut auto on Rolls-Royce Silver Ghost Alphine Eagle vuosimallia 1921, mutta mukaan siis pääsee harrasteajoneuvolla, joka on kolmisenkymmentä vuotta vanha. Ilmoittautumisia otetaan vastaan puhelimitse 050 365 70 23 tai leila@automuseo.com 5. syyskuuta asti.

Lähtöpaikkana on Aapiskukon pysäköintialue rakennuksen takana. Kokoontuminen on kello 10 alkaen, ja reitille lähdetään kello 11.30. Aitoossa Anssin Kaupan kulkimilla syödään keittolounas ja pidetään taukoa. Ajo päättyy Vehoniemen Automuseolle. Vehoniemi-ajo ei ole kilvanajo eikä tietokilpailu vaan mukavaa yhdessäoloa ja leppoisaa ajamista kivoilla teillä.

Aapiskukolta lähdetään Kangasalan suuntaan ja mennään Pelisalmen kautta Sahalahdelle ja Aitooseen. Aitoosta palataan Pälkäneen keskustan Onkkaalanraitin kautta Vehoniemeä kohti.