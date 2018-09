Perhepolut kutsuvat yhteiselle retkelle

Onkkaalan, Aitoon ja Luopioisten kuntoradoille on rakennettu perhepolut. Poluilla on kullakin kaksitoista rastia, ja ne on tarkoitettu perheenä yhteisesti kuljettavaksi. Rasteilla on pieniä tehtäviä tai kysymyksiä perheeseen liittyen. Osallistujien toivotaan merkitsemään osallistujien lukumäärä ja iät reittien alussa olevaan listaan.

Onkkaalan reitti alkaa kuntoradan alusta Jouko Gripin polulta ja päättyy näkötornille. Aitoon ja Luopioisten perhepolut tekevät lenkin eli palaavat takaisin lähtöpisteeseen. Merkittyjen reittien alussa on lisää infoa perhepoluista.

Pääosin reitit kulkevat kuntoradoilla, mutta joissakin paikoissa mennään myös metsäpoluille. Retkeen on hyvä varata aikaa reilu tunti. Halutessaan perheet voivat pitää evästauon reitin varrella.

Perhepolut ovat toteuttaneet Pälkäneen seurakunta ja nuorisotoimi yhteistyössä. Ne ovat osa valtakunnallista Lape-hanketta (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma), joka on toteuttamassa perheen yhteistä aikaa ja tekemistä.