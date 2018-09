Munkkikahvit kaksikymppisten kunniaksi

Pälkäneen Martat juhlii kahtakymmentä toimintavuottaan tarjoamalla munkkikahvit Pälkäneen torilla tulevana lauantaina kello 9–12.

– Kaikki ovat tervetulleita nauttimaan kahveista ja juttelemaan mukavia kanssamme, Pälkäneen Marttojen puheenjohtaja Mirva Nikkanen toteaa.

Pälkäneen Marttojen virallinen tasavuosipäivä on 10. syyskuuta. Jäseniä on tällä hetkellä yhteensä viitisenkymmentä. Mukana on edelleen jäseniä, jotka ovat olleet yhdistyksessä alusta alkaen.

– Esimerkiksi entinen puheenjohtaja Leena Jaakkola on edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa, vaikka ei enää puheenjohtajan pestiä hoidakaan, Nikkanen lisää.

Marttojen toiminta on monipuolista. Mitään tiettyä painopistettä toiminnassa ei ole, vaan asioita tehdään laajalla skaalalla.

– Ruoanlaittoa, puutarhaan liittyviä juttuja, käsitöitä, yleistä hyvinvointia ja liikuntaa, Nikkanen listaa ja jatkaa, että jäsenistö tarttuu nopeasti ja helposti ilmoille heitettyihin ajatuksiin.

– Toki toimintaa suunnitellaan aina vuosittain ja pidemmälläkin tähtäimellä, mutta emme toisaalta pelkää ottaa koppia uusistakaan ideoista, Nikkanen jatkaa.

Martat kokoontuvat kahden viikon välein Martta-iltoihin. Iltojen teemat vaihtelevat: joskus kokataan yhteiskoulun keittiössä, joskus nähdään jonkun pihamaalla puutarha-asioiden parissa ja joskus kokoonnutaan Kostiakeskuksella tai jonkun kotona.

– Tilat vaihtelevat aina tilanteen ja tarpeen mukaan siis. Kokoontumisista tiedotetaan esimerkiksi Facebook-sivullamme ja MeNyt-palstallamme, Nikkanen tarkentaa.