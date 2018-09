Ovet avoinna Marika Viskarin ateljeessa

Tulevana viikonloppuna järjestetään yhdestoista avoimet ateljeet -tapahtuma Konstrundan. Valtakunnalliseen tapahtumaan osallistuu vajaa 300 taiteilijaa, taidekäsityöläistä ja muotoilijaa 220 eri osoitteessa. Työhuoneet ovat auki lauantaina ja sunnuntaina kello 11–17.

Pälkäneellä pääsee tutustumaan tekstiilimuotoilija, taiteilija Marika Viskarin työhuoneeseen. Samalla on mahdollista osallistua pieneen kirjontaan liittyvään työpajaan, jossa voi valmistaa rintanapin tai rintakorun kirjomalla.

Viskari valmistui muotoilijaksi Hämeen ammattikorkeakoulusta Wetterhoffilta vuonna 2010. Hän on opiskellut kokeilevaa tekstiilisuunnittelua myös Lontoon Chelsea College of Art and Design koulussa vaihto-oppilaana. Viskari valmistaa julkisiin tiloihin ja yksityiskoteihin tilauksesta erilaisia tekstiilejä, taidetekstiilejä ja kuvataidetta. Hänen valmistusmenetelmiään ovat maalaaminen, sekatekniikka, kankaanpaino, kangaspuissa kutominen, ompeleminen sekä erilaiset viimeistystekniikat kuten vanuttaminen, värjääminen ja shibori.