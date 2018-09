Liikuntahallin vuoroille hinnat

Pälkäneen elinvoimalautakunta on vahvistanut hinnat uuden liikuntahallin käyttövuoroille. Käytössä on neljä maksuluokkaa, joista halvin on paikallisten yhdistysten alle 18-vuotiaille tai eläkeläisille järjestämälle toiminnalle. Kalleimmat hinnat ovat puolestaan ulkopaikkakuntalaisille yrityksille ja yhdistyksille, jotka järjestävät toimintaa yli 18-vuotiaille.

Näiden väliin jäävät maksuluokat pälkäneläisille yhdistyksille, jotka järjestävät toimintaa yli 18-vuotiaille sekä alle 18-vuotiaille toimintaa järjestäville ulkopaikkakuntalaisille toimijoille.

Pälkäneläisseurojen yli 18-vuotiaille järjestämän toiminnan tuntihintoja päädyttiin lopulta pudottamaan kolmella eurolla siitä, mitä vielä keväällä oli kaavailtu. Yksi lohko jommastakummasta uudesta salista maksaa halvimmillaan kolme euroa tunnilta ja kalleimmillaan kymmenen euroa tunnilta. Kokonaisen salin vuokrahinta on 10–30 euroa tunnilta.

Lautakunta linjasi hinnat myös salien mahdolliselle tennis- ja sulkapallokäytölle. Kostia Areenan kuntosalin käyttö maksaa 100 euroa vuodessa; eläkeläiset ja opiskelijat saavat vuosikortin 80 eurolla.

Samalla päätettiin käyttömaksuista myös muille liikuntasaleille ja esimerkiksi Haanloukkaan tekojäälle, tenniskentille sekä Luopioisten kuntosalille.