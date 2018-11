Alustukseksi keskustelulle ranskalaisista sananlaskuista esitimme Marseillen Kansainvälisten Opiskelijoiden Klubissa keväällä lyhyen sketsin kaksosista, jotka keskustelevat äidin vatsassa seuraavasti:

Vauva 1: Uskotko elämään synnytyksen jälkeen?

Vauva 2: Tietysti, sehän on selvää, että on elämää synnytyksen jälkeen. Olemme täällä, jotta meistä tulisi voimakkaita – ja valmistaudumme siihen mikä meitä odottaa.

Vauva 1: Se on ihan järjetöntä. Ei ole mitään synnytyksen jälkeen! Millaista olisi elämä vatsan ulkopuolella?

Vauva 2: Jaa, on tarinoita “tuolta toiselta puolelta”…sanotaan, että siellä on paljon valoa, paljon iloa ja tuntemuksia, on tuhansia syitä elää… Esimerkiksi näyttää siltä, että siellä syömme suun kautta.

Vauva 1: Mutta nyt puhut mitä tahansa! Meillä on napanuora ja se ruokkii meitä. Kaikki tietävät sen. Emme syö suun kautta! Ja tietysti sieltä toiselta puolelta ei kukaan ole koskaan tullut takaisin tänne kertomaan…, niin että ne ovat vain lapsellisten ihmisten tarinoita. Elämä yksinkertaisesti loppuu synnytykseen. Niin se on ja se täytyy vain hyväksyä.

Vauva 2: No, salli minun ajatella toisin. On totta, että en tiedä tarkasti mitä elämä synnytyksen jälkeen muistuttaa enkä pysty todistamaan mitään. Mutta haluan uskoa tulevaan elämään, näemme äidin ja hän pitää meistä huolta.

Vauva 1: ”Äidin”? Haluatko sanoa, että sinä uskot Äitiin? Aha, ja missä hän on, mistä hänet löytää?

Vauva 2: Mutta kaikkialla, näetkö? Hän on kaikkialla meidän ympärillämme. Me olemme tehdyt hänestä ja hänen ansiostaan me elämme. Ilman häntä me emme olisi täällä.

Vauva 1: Se on mieletöntä! En ole koskaan nähnyt ketään äitiä. Joten on selvää, ettei häntä ole olemassa.

Vauva 2: En ole kanssasi samaa mieltä, se on sinun mielipiteesi. Sillä, joskus kun kaikki on rauhallista, voidaan kuulla hänen laulavan. Voidaan tuntea kun hän hyväilee meidän maailmaamme… Olen varma, että meidän todellinen elämämme alkaa synnytyksen jälkeen…

Kristityt voivat tämän sketsin kautta myös tarkastella elämää kuoleman jälkeen.

Ensi sunnuntain jumalapalvelustekstien aiheena on ”kuolemasta elämään”. ‘Woman Alive’ -lehdessä oli helmikuussa Ann Cliffordin artikkeli aiheesta miten meillä voisi olla hyvä kuolema. Hän esittää seuraavassa muutamia mielenkiintoisia ajatuksia ja kysymyksiä pohdittavaksemme.

”Kun Jeesus nousi kuolleista meidän ei tarvitse pelata kuolemaa:

Mitä jos kuolema pitää sisällään lupauksen ja jännittyneen odotuksen?

Mitä jos kuoleman ajatteleminen toisi uuden tuoreen näkökulman ja päämäärän?

Mitä jos kuolemasta puhuminen, vaikka se on pelottavaa, olisikin avuksi minulle ja muille?

Mitä jos voisimme päättää elämämme hyvin ehkä vastakohtana muille elämämme ratkaisuille?

Mitä jos voisimme ratkaista elämässämme sen mikä on vielä ratkaisematonta; niin hyvin kuin voimme? Mitä jos voisimme olla rohkeita ja jättää elämästämme hyvän ja terveen (sielun) perinnön?

Mitä jos voisimme olla kasvokkain sen kanssa mikä vaikuttaa mahdottomalta ja löytäisimme rauhan?

Mitä jos kuollessamme tulisimmekin parhaimmillemme?”

Mitä jos rukoilisimme itsellemme ja muille hyvää ja siunattua kuolemaa? (kirjoittajan lisäys)

99-vuotias Selma -äitini nukkui pois viime vuoden kesäkuussa. Kun hänen vointinsa heikkeni, Kostiakodista soitettiin. Olin silloin vielä Englannissa ja tiesin jo ettei aikaa olisi paljon.

Kostiakodin ystävällinen yöhoitaja Erja teki vielä ylimääräisen kierroksen äitini huoneessa ja huomasi hengityksestä, että hän on kohta lähdössä tästä elämästä. Pyynnöstäni yöhoitaja soitti minulle Englantiin heti kun hän huomasi muutosta äitini tilassa.

Äidin kanssa meillä oli tapana pitää joka ilta ja aamu pieni rukoushetki. Pyysin Erjaa laittamaan puhelimen kuulokkeen Selma-äidin korvaan ja niin vielä viime hetkellä saatoin rukoilla hänen kanssaan ‘Isä meidän’ -rukouksen ja ‘Herran siunauksen’. Sitten sanoin hänelle: ”Hei hei äiti, taivaassa tavataan.” Erja kertoi, että sinä hetkenä Selma vain rauhallisesti lopetti hengittämisen ja siirtyi tästä ajasta ikuisuuteen.

Kun vihdoin seuraavana päivänä saavuin Kostiakotiin, Selma oli huoneessaan vuoteella. Halusin olla vielä rauhassa Selman kanssa. Oli hyvä olla saattamassa häntä viimeiselle matkalle.

Sireenejä oli kauniisti maljakossa yöpöydällä sekä kynttilä, Selman 99 v valokuva ja Uusi Testamentti, jota luimme joka päivä.

Selma oli valkoisen lakanan alla. Lakanaristin päällä oli pieni kimppu sireenejä. Selmalla oli paras punainen silkkipusero ja punainen pipo päässä, samettihousut ja jaloissa hyvät villasukat kuten olin toivonut.

Oli kuin hän olisi nukkunut. Hänen levollinen kuolemansa oli minulle lahja.

Seija Frears

Ranskassa opiskelijoiden parissa toimiva Pälkäneen seurakunnan nimikkolähetti