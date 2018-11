Kysyttävää riitti ja kuulijoiden posket punoittivat, kun Pälkäneen Valokuidun Esko Koskela, Antti Tirronen ja Mikko T. Niemi ja Elenian Jukka Laakso kävivät Sappeen koululla selostamassa, mitä johtojen maan alle laittaminen tarkoittaa. Paikalla oli 15 innokasta kuulijaa ja tuskin oli Valokuidun toimitusjohtaja Esko Koskela päässyt alkuun, kun ensimmäinen jo kysyi, onko valokuitu vaarallinen.

Koskela muistutti puheessaan toistuvasti kuulijoita siitä, että valokuituliittymätilaus on syytä tehdä joutuisasti. Runsaasti innostusta asiaan olikin, mutta moni myös pähkäili sitä, mitä kehitteillä oleva 5 G -verkko merkitsee. Kumpi on parempi, langaton vai valokuitu? Yksiselitteistä vastausta ei saatu, mutta valokuitu tarjoaa tiedon siirtoa isolla nopeudella heille, jotka sitä tarvitsevat. 5 G -verkko tulee todennäköisesti maaseudulle 5–10 vuoden kuluessa.

Elenian Jukka Laakso nauratti yleisöä toteamalla, että kaivuri pihassa on paras konsultti. Silloin viimeistään ihmiset kiinnostuvat siitä, mitä on tekeillä. Hän totesi, että kaivuutyöt ovat myöhässä, sillä 300 kilometrin ”Pälkäne-projektista” noin puolet on tällä hetkellä tehty. Laakso kuitenkin lupasi, että vuonna 2020 Sappeessakin on huomattavasti varmempi verkko.

Päivi Heinonen