Seurakuntaa voidaan kuvata monella tavalla. Yhtäältä seurakunta on uskonyhteisö, koska sen synnytti usko ylösnousseeseen Jeesukseen. Toisaalta se on ihmisten muodostama yhteisö, koska sen muodostavat vapaaehtoisesti seurakunnan jäseninä olevat ihmiset.

Ajatus munseurakunnasta yhdistää nämä kaksi asiaa. Jos ja kun voit kuvata suhdettasi seurakuntaan otsikossa esitetyllä tavalla, seurakunta ei ole sinulle kaukainen tai merkityksetön asia. Se on päinvastoin jokapäiväiseen elämään merkitystä ja tarkoitusta tuova asia. Munseurakunta on lähellä, olet osa sitä! Yhdessäolo toisten seurakuntaan kuuluvien kanssa ja yhteisen uskon jakaminen tekevät seurakunnasta sinun oman seurakuntasi!

Ensi sunnuntaina vietämme valvomisen sunnuntaita. Kirkkovuoden esittelytekstissä tuota sunnuntaita kuvataan muun muassa seuraavasti: ”Väsymisen ja välinpitämättömyyden vaara on suuri”. Noiden sanojen yksi merkitys ajatellen tulevaa pyhää voisi olla se, että se patistaa meitä kantamaan huolta omasta seurakunnastamme äänestämällä seurakuntavaaleissa. Vaaleissa valitaan kirkkovaltuusto, jonka tehtävänä on seurakuntalaisten valtuuttamana ohjata seurakuntaamme kohti tulevaa.

Munseurakunnassa voi toki vain olla – kiitos siitä, että olet! Mutta ehkäpä omasta seurakunnastasi tulee vielä hieman merkittävämpi ja läheisempi, jos lähdet liikkeelle ja kerrot äänestämällä, millaisten asioiden toivoisit olevan totta omassa uskonyhteisössäsi. Nyt ei pidä antaa periksi väsymykselle tai välinpitämättömyydelle – toivon Sinun kantavan kortesi kekoon ja lähtevän äänestämään! Hyvät ehdokkaat ansaitsevat tulevansa äänestetyiksi!

Otsikko #munseurakunta saattaa hämmästyttää joitakuita lukijoita. Selvän sanan edessä oleva ”risuaita” kertoo siitä, että otsikko liittyy vahvasti digitaaliseen maailmaan ja sähköiseen viestintään. Maailma on muuttunut – Kangasala on toimintaympäristönä muuttunut. Myös me ihmiset olemme muuttuneet. Mutta on myös jotain pysyvää: Seurakunnan perussanoma ja -tehtävä eivät ole muuttuneet. Tarvitsemme tänäänkin sanomaa hyväksymisestä, anteeksiantamisesta, armosta ja uudelleenalkamisen mahdollisuudesta. Tarvitsemme sanoman Jumalalta, joka rakastaa meitä! Tärkeää on miettiä myös sitä, miten tuosta sanomasta kerrotaan, millaisia sanoja käytetään ja miten se liitetään tämän päivän ihmisen kokemusmaailmaan. Kun oivallamme uskon sanoman synnyttävän meissä uudenlaista elämää ja toivoa – silloin Kangasalan seurakunnasta on tullut munseurakunta.

Seppo Jarva

kirkkoherra

Seurakuntavaalien vaalipäivä su 18.11.