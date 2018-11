Vanhojen tanssien karu todellisuus – prinsessapäivä voi aiheuttaa rahahuolia ja ulkonäköpaineita

Vanhojen tanssit lähestyvät jälleen. Tuo ihana prinsessapäivä on monelle, erityisesti tytölle, yksi lukuvuoden kohokohdista.

Tanssipäivää suunnitellaan ja odotetaan innostuneena jo kuukausia. Etenkin upean tanssipuvun sekä parin hankkiminen aiheuttavat kiivasta keskustelua, niin hyvässä kuin pahassa.

Tanssivatko vanhat Kostia-areenalla?

Oma luokkani tanssii vanhojen tanssit tämän lukuvuoden helmikuussa, ja sen huomaa: vanhat ovat lähes päivittäin keskustelunaiheena.

Ensi jaksossa alkavat tanssiharjoittelut, ja melkeinpä kaikilla tämän lukuvuoden tanssijoilla on jo parit valmiina.

Tanssit ovat helppo puheenaihe, joka yhdistää luokkalaisiamme. Odotan itsekin innokkaana tansseja, etenkin kun toivon mukaan pääsemme tanssimaan ne uudella Kostia-areenalla.

Liian suuri hintalappu?

Vanhojen tansseissa on myös kääntöpuolensa. Toiset odottavat malttamattomina vuoden kohokohtaa, mutta toisille se aiheuttaa suurta painetta ja ahdistusta jo kauan ennen kuin tanssit ovat edessä.

Joillekin tanssien aiheuttama hintalappu on suuri huoli. Pelkästään tanssipukuun saa helposti hukutettua viikkojen ruokabudjetin ja kun päälle lisätään vielä muun muassa kampaukset, meikit ja kengät, on halvalla vaikea selvitä.

En väitä, että edullisesti on mahdotonta selvitä, mutta valitettavasti juuri rahan takia useat joutuvat jättämään kokonaan tanssimatta.

Onneksi netistä löytyy niitäkin, jotka haluavat lahjoittaa mekkonsa vähäosaisemmalle. Ihannetilanne olisikin, että kaikki, jotka vain haluavat tanssia, saisivat siihen mahdollisuuden. Vanhojen tanssit ovat kuitenkin yksi lukion perinteisistä sosiaalisista tapahtumista.

Paineet kasvavat prinsessojen keskellä

Edullisesti on helppoa löytää vaatimattomampia mekkoja, mutta valitettavasti muiden tanssijoiden puvut tuottavat painetta siitä, että pitäisi löytää unelmamekko. Kukapa haluaisi erottua joukosta sillä, että muiden puvut ovat paljon näyttävämpiä ja selvästi kalliimpia.

Vanhojen tanssit ovat saaneet minut ajattelemaan paljon sitä, mitä tanssit lopulta merkitsevät. Koko iloinen tapahtuma esineellistetään ajattelemalla, että tärkeintä on viimeisen päälle oleva puku ja ulkonäkö.

Ulkonäöstä stressataan paljon, ja tuntuu, että on pakko näyttää täydelliseltä. Tansseista katoaa kokonaan idea, kun lähdetään kilpailemaan siitä, kuka näyttää parhaimmalta.

Stressaamalla pilaa helposti upean ja unohtumattoman kokemuksen. Mielestäni olisi tärkeämpää keskittyä siihen, että kaikille tulisi mukava ja ikimuistoinen päivä hyvien ystävien kanssa ilman suuria ulkonäköpaineita.

Hätkähdyttääkö tanssiva tyttöpari edelleen?

Tanssiparin hankinta on tärkeä osa tansseja. Tosille on tärkeää tanssia itselleen läheisen ihmisen kanssa, kun taas toiset ovat onnellisia ylipäätään saadessaan parin.

Nykyään puhutaan paljon sukupuolten välisestä tasa-arvosta, ja erityisesti monet nuoret ottavat asiaan äänekkäästi kantaa. Olen kuitenkin hämmentynyt, että vielä tällaisena suvaitsevuuden aikana ihmetellään, jos kaksi tyttöä tanssii yhdessä.

Tyttöpareja on aina luonnollisesti ollut, sillä tyttöjä tanssii suhteessa enemmän kuin poikia. Tärkeää olisi mielestäni kuitenkin pyrkiä rikkomaan normia, jossa tyttö tanssii pojan kanssa, ja vain pakon edessä parina on samaa sukupuolta edustava henkilö.

Eräs ystäväni sai ikäviä huomioita, kun oli päättänyt tanssia tytön kanssa. Olin hämmentynyt, sillä yleensä nämä samat henkilöt ovat hyvinkin suvaitsevaisia. Ristiriitoja syntyy siis helposti.

Vanhojen tanssit ovat monesta syystä hyvin kaavoihin kangistuneet. Mikäli parina ei ole perinteisesti eri sukupuolta oleva henkilö, tai jos päättää pukeutua tyttönä housupukuun, saa helposti arvostelevia katseita ja kommentteja. Erilaisuus on rikkautta, myös tässä asiassa.

Mikä vanhojen tansseissa on tärkeintä?

Tanssien tarkoitus on mennyt mielestäni väärään suuntaan.

Alkujaan vanhat ovat olleet oikeasti vanhoihin vaatteisiin pukeutumista ja yhdessäoloa. Nykymaailman ulkonäköpaineet ja pinnallisuus vaikuttavat negatiivisesti vanhojen tansseihin ja niistä syntyviin ajatuksiin ja paineisiin.

Kaikesta huolimatta odotan omia tanssejani innokkaana. Laittautuminen ja suunnittelu yhdessä on innostavaa ja tuo yhteenkuuluvuuden tunneta. Toivon, että osaisimme keskittyä enemmän yhdessäoloon ja viihtyvyyteen kuin ulkonäön tuomiin paineisiin. Kyseessä on kuitenkin perinteinen yhdessä tekemisen tapahtuma, jonka tarkoituksena on juhlistaa meidän siirtymistä koulun vanhimmiksi.

Silja Penttilä