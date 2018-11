Puhun äänellä, jonka kuulet

Kun LP Kangasala voittaa tai Ilves namuttelee kiekon reppuun, kaikuu katsomossa monilla korvissa Mikko Heinämäen ääni. Ottelukuuluttajan hommien lisäksi kangasalalainen viettää iltansa bänditreeneissä, keikkalavalla, ohjaajana futiskentän laidalla tai lentopalloa pelaten ja valmentaen. Töissäkin pitäisi jossakin välissä käydä.

– On niissä välillä sumplimista. Kyllä noista tuo oma lentopallopelaaminen on se, joka aina ensimmäisenä jää, jos karsia pitää, Heinämäki myöntää.

Heinämäki työskentelee logistiikkavastaavana tamperelaisessa yrityksessä kahdeksasta neljään. Raskas ruumiillinen työ vaatii tekijältään paljon, mutta vastineeksi se antaa mahdollisuuksia ilta- ja viikonloppumenoihin.

– Eiväthän nämä kaikki olisi mahdollisia, jos en olisi päivätyössä. Myöskään kukaan lapsista ei treenaa esimerkiksi kuutta kertaa viikossa, vaan harrastukset sitovat siinä mielessä siedettävissä määrin, hän huomauttaa.

Asuntolainan ja farmariauton arjesta Heinämäki voi irtautua musiikin ja ottelukuuluttamisten kautta – niin paljon kuin ne kalenterimerkintöjä teettävätkin.

– Ymmärrystä on kotona tullut erittäin paljon, siitä on pakko kiittää – kuuluttajalle oman suosikkijoukkueensa peleihin pääseminen on kuitenkin sellainen toteen käynyt unelma. Ja kun ei ole mitään menoa, niin kyllä sitä yrittää sitten olla kotona niin läsnä kuin voi.

Harrastuskuljetukset osuvat Heinämäen perheessä isän kontolle pitkälti siitä syystä, että hän häärää niissä mukana Special Hockeyn toimintaa lukuun ottamatta.

Yksi lasten harrastuskuljetuksiin liittyvä työnjako perheessä tosin nykyisin on.

– Rouva vie kolme ensimmäistä kertaa harjoituksiin. Jos minä vien, niin lupaan kumminkin lähteä valmentamaan tai jotakin muuta, jos vain kysytään, Heinämäki nauraa.

Naurusta huolimatta hän ei kuitenkaan vitsaile. Jalkapallossa kävi juurikin näin.

LP Kangasala tänään

Heinämäkeä pyydettiin ensimmäistä kertaa kuuluttamaan otteluun jo parisenkymmentä vuotta sitten KaVo:n jääkiekkopelissä.

– Tiedettiin, että saan suuni auki ja uskallan siihen mikrofoniin jotakin sanoakin, hän muistelee.

Sen jälkeen tuli mukaan paikallisen kaukalopallojoukkueen ottelujen kuuluttaminen, mutta homma jäi lopulta satunnaiseen yksittäisissä tapahtumissa kuuluttamiseen.

Oman pojan harrastuksen kautta Heinämäki päätyi innokkaana vanhempana LP Kangasalan juniorijoukkueen apuvalmentajaksi, ja Jorma Malm osasi pyytää musiikkimieheksikin tiedetyn Heinämäen laulamaan Maamme-laulun LP:n edettyä finaalipeleihin keväällä 2015.

– Lupasin sen jälkeen mennä kerran kokeilemaan, ja huomasin heti, ettei ottelukuuluttaminen tunnu millään tavalla epämiellyttävältä. Se oli niin sanotusti laaki ja vainaa.

Kotijoukkue Ilves

Ilveksen ottelukuuluttajan pesti tuli eteen mutkan kautta, kun entinen joukkuekaveri Markus Korhonen kysyi Heinämäkeä huudattamaan yleisöä mainoskatkojen aikana Sorsapuiston Ulkojäät-tapahtumaan.

– Se oli niin pöllö ajatus, että suostuin heti.

Sitten jalka olikin jo puolittain Hakametsän jäähallin oven välissä. Heinämäki tuli valituksi Ilveksen VIP-klubin isännäksi, mutta ura sillä puolella jäi lyhytaikaiseksi. Ottelukuuluttajan tuuraamisesta seurasi lopulta pidempi pesti, joka jatkuu edelleen.

Henkeen ja vereen asti Ilveksen väreihin vannova Heinämäki sanoo olevansa Ilveksen ottelukuuluttajana tietyllä tavalla ”uransa huipulla”, kun liigan lisäksi hän on istunut kuuluttamassa Ilveksen A-nuorten otteluita.

Jokin raja kiekkokuuluttamisellakin sentään on. Tapparan A-juniorit saivat etsiä kuuluttajan peliinsä jostakin muualta.

Tiedä vähemmän, puhu enemmän

Lentopallokuuluttajana Heinämäki pitää tunnelman luomisesta. Lentopalloliigassa kuuluttajalla on vapaammat kädet mikrofoninkäyttöön kuin jääkiekkoliigassa, joten puhettakin saa suoltaa enemmän. Ironista onkin, että lätkätaustansa vuoksi Heinämäki osaisi jutella paljon sujuvammin jääkiekosta kuin lentopallosta. Onneksi vierustoverit osaavat tarvittaessa auttaa kuuluttajaa avaamaan, miksi piste tuli tai jäi tulematta.

Sen sijaan jääkiekkopelin kuulutuksissa on liigatasolla tiukka käsikirjoitus: tietyt kuulutukset on luettava tietyillä pelikatkoilla eikä omille selityksille ole tilaa.

– Täytyy olla tosi hereillä, koska ei tiedä, milloin tulee pelikatko tai kuinka monta peräkkäin. Hakametsässä pitää suuren tilan vuoksi puhua korostetun hitaasti – kuin lukisi selkokielisiä uutisia. Olen oppinut, että jos sinusta ei puhuta mitään, ilta on mennyt hyvin.

Heinämäen pyrkimyksenä on päästä selkeästi artikuloituun ja virheettömään kuulutukseen, mutta saada mukaan silti tunnetta. Tunteenkin tulisi pysyä hallinnassa: osaksi toimihenkilöjoukkoa laskettavan kuuluttajan odotetaan herättelevän kotiyleisöä kannustamaan mutta toimivan muuten puolueettomasti. Aina se ei ole helppoa, kun itsensä kokee osaksi kotijoukkuetta.

– No ei se ikinä mitään hienoa ole lähteä kuuluttamaan sitä vastustajan maalia neljä sekuntia ennen loppua.