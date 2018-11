Suuri ilo ja aarre

Olin vierailemassa eräässä lapsiryhmässä. Paikalla oli noin 15 alle kouluikäistä lasta. Kysyin heiltä, mistä asioista he tulevat iloisiksi. Jokainen sai sanoa jonkin ilon aiheen, ja vastauksia alkoikin tulla monenlaisia. Osaa lapsista ilahdutti jäätelön ja muiden herkkujen syöminen, uudet lelut, pelaaminen ja kivat juhlat. Jossakin vaiheessa vastauksien sävy alkoi muuttua vakavammaksi. Joku kertoi, että hän iloitsee siitä, äiti, isä tai mummo ottaa syliin ja halaa. Yksi lapsi iloitsi siitä, että hänellä on ystäviä, joiden kanssa on mukava leikkiä. Tämä kirvoitti muissakin ajatuksia. Yksi lapsista sanoi, että hän iloitsee siitä, että hänet otetaan mukaan toisten leikkeihin ja yksi lapsi iloitsi siitä, että kukaan ei töni tai lyö.

Tämän jälkeen otin esille ilon matkalaukun. Kerroin lapsille, että matkalaukku sisältää yhden tärkeimmän ja iloisemman asian maanpäällä. Avasin laukun ja pyysin jokaista lasta tulemaan ja kurkkaamaan vuorotellen sen sisälle. Osa lapsista tuli arasti ja varovasti, osa rempseästi arkun luo ja katsoi sen sisään. Laukun sisällä oli suuri peili, niin että jokainen näki sieltä oman kuvansa. Lapsen kurkatessa omaa kuvaansa sanoin jokaiselle, että juuri hän on aarre ja suuri ilo aihe. Olisittepa nähneet lasten ilmeet. Jokaisen lapsen kasvoille nousi aito, lämmin, sydämellinen hymy.

Lapsia katsellessani ajattelin, kuinka hyvältä se tuntuisi meille aikuisillekin kurkata aina välillä ilon matkalaukkuun ja kuulla jonkun sanovan nuo sanat. Aikuisten maailmassa monet vastoinkäymiset ja huolet saavat meidät unohtamaan, että mekin olemme aarteita, Jumalan silmäteriä. Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan on niin valtavaa, että me emme voi sitä edes käsittää. Niin elämän ilojen kuin murheidenkin keskellä meidän tulisi muistaa, että emme ole yksin. Jumala haluaa iloita kanssamme silloin, kun meillä on elämässämme ilon aihetta. Jumala on kanssamme silloinkin, kun elämä koettelee. Jumala ei ota meiltä pois vastoinkäymisiämme, mutta kaikkein vaikeimmissakin elämämme tilanteissa Jumalan rakkaus kantaa ja suojelee. Siihen saamme luottaa.

Katso siis peliin. Näet siellä Jumalan luoman suuren aarteen. Juuri sinä tuot iloa ja onnea monen elämään. Ja juuri sinua Jumala rakastaa.

Marja Lepistö

Lapsityönohjaaja, Pälkäneen seurakunta