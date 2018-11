Kinkkua, kossua ja kehityskeskusteluja – Kangasalla vietetään Sikamaisia pikkujouluja

Kangasalla vietetään Sikamaisia pikkujouluja, kun Arimon Stand up -klubi valtaa Kangasala-talon lavan lauantaina 1. joulukuuta kello 19. Mukana illassa ovat koomikot Risto K. Järvinen, Riku Sottinen sekä Inka Valima. Yleensä stand up -tapahtumat on rajoitettu täysi-ikäisille, mutta näiden pikkujoulujen ikäraja on 16 vuotta. Hyvää mieltä ovat tuottamassa Naurunpaikka ja Kangasala-talo.

Mikä on hyvien pikkujoulujen salaisuus, Arimo Mustonen?

– Paras pikkujouluresepti noudattaa kolmen K:n sääntöä: kinkku, kossu ja kunnon kehityskeskustelut.

Mikä on hauskin pikkujoulumuistosi?

– En muista.

Entä ikävin pikkujoulumuistosi?

– En muista.

Miten kuvailisit Sikamaisten pikkujoulujen koomikkokattausta?

– Nyt uppoaa. Riku, Risto ja Inka ovat kaikki tonttuja ja hyvin erilaisia koomikoita. Kun Risto vasta hämmentää, on Inkalla jo manteli suussa. Rikulla on paljon lahjoja ja hän jakaa niitä myös muille.

Miksi pikkujouluja kannattaa viettää?

– Pikkujoulut ovat vähän kuin venttiili, joka pitää avata, jotta paine tasaantuu ennen joulua.