Mitä yhteistä on Pälkäneen Vanhallakirkolla (rauniokirkko ) ja Jerusalemin temppelillä?

Siinä on yllättävää kyllä muutakin yhteistä, kuin että se, että ne ovat raunioina. Vihollisen sotajoukot ovat tehneet tuhojaan kummassakin. Toinen ehkä tärkeämpi yhtäläisyys voidaan nähdä ajanlaskussa. On kulunut vähän yli 300 vuotta siitä, kun isonvihan (suuren Pohjan sodan) sotajoukot vierailivat tuhoisin seurauksin Pälkäneellä. Vähän pidempi aika oli kulunut siitä kun Nepukadnessar, Babylonian kuningas, tuhosi Kuningas Salomon temppeli Jerusalemissa (rakennettiin vuosina 967–971 ja tuhottiin noin 580–380 vuotta rakentamisen jälkeen.)

Tämä oli ensimmäinen, mutta ehkä tunnetuin Jerusalemin temppeleistä. Sarjassaan toinen niin sanottu Serubaabelin temppeli valmistui vuonna 523 eKr. ja tuhottiin v. 37 eKr. Rooman toi valtionmahdin toimesta. Tämä temppeli oli kovin vaatimaton edeltäjäänsä verraten. Sen vuoksi siitä ei ole kiinnitetty kovin suurta huomiota, vaikka historialliset dokumentit senkin olemassaolon puolesta mielestäni vahvasti todistetut.

Kolmas temppeli oli se Jeesuksen ajan temppeli, jota opetuslapset suuresti ylistivät ja jonka tuhon Jeesus ennusti noin 40 vuotta ennen kuin se tapahtui. Tämän temppelin Herodes Suuri rakennutti vuosina 19–20 ennen ajanlaskun alkua. Hän tahtoi sillä hyvittää juutalaisille edellisen roomalaisten tuhoaman temppelin. Täysin valmiiksi ”suuruudenhullu” projekti ei koskaan tullut, koska roomalaiset hävittivät sen juuri, kun sen piti olla täysin valmis. Jeesuksen aikaan sitä oli jo rakennettu 46 vuotta. ( Joh. 2:20) Roomalaisten sotaväki valloitti ja tuhosi temppelin maan tasalle elokuun 5. päivänä 70.

Kirjoitukseen otetut tiedot on otettu pääasiassa Aapeli Saarisalon ”Raamatun sanakirjasta”.

Jerusalemin temppelin hävityksen aikaan oli Rooman keisarina Vespasianus, mutta hän antoi Jerusalemin valtauksen suorittamisen tehtäväksi pojalleen Tiitukselle, josta tuli myöhemmin Rooman keisari.

Koska käyttämässämme ajanlaskussa on noin neljän–kuuden vuoden virhe, on tämä otettava huomioon aikaa määriteltäessä. Jeesus syntyi Herodes Suuren eläessä, joten hänen on täytynyt syntyä ennen vuotta neljä ennen ajanlaskun alkua. Herodes Suuri eli 37–4 eaa.

Seppo Lahtinen

Pälkäne