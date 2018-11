Armon sanoja ja rakkauden tekoja

Meillä on paljon hyviä, parantavia rakkauden sanoja ja tekojakin. On myös loukkaavia kipua ja vahinkoa aiheuttavia sanoja ja tekoja. Joskus näyttää siltä, että paha on voiton puolella. Viimeisimmistä SHL-lehden numeroista olen saanut lukea ilokseni monia ”hyviä uutisia”.

Erityisesti olen saanut iloita ystäväni Asta Metsomäen kirjoituksista. Tiemme ovat usein kohdanneet Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntien tapahtumissa ja muuten vain elämän arjessa. Olen ihaillut ystäväni armolahjojen toimimista hänen elämässään. Hän on paikalla siellä, missä ihmiset kaipaavat apua elämäänsä. Kirjoituksellani en tahdo niinkään korottaa ihmistä, vaan Häntä, joka meille jakaa lahjojaan, Herraa Jeesusta Kristusta. Omaa hyvyyttään ei Astakaan halua korostaa.

Itse armolahjoista tahdon tuoda esiin vielä yhden näkökohdan. Suurin ja tärkein armolahja on tietysti jokaisen kannalta se minkä Pehkonen toi esiin kirjoituksellaan eli iankaikkinen elämä Jeesuksen seuraajille. Mutta tässä elämässä toimivat ne muut armolahjat, jotka liittyvät sananjulistukseen ja palvelemiseen. Jeesuksen kohtaaminen tuo aina mukanaan niitä lahjoja.

Jokaisella ihmisellä on armolahjoja, vaikka hän ei niitä aina itse huomaakaan. Kaikki armon lahjat on tarkoitettu ihmisten palvelemiseen, jotta mahdollisimman monet meistä ymmärtäisivät pyrkiä sinne taivaallisiin asuntoihin, johon on varattu paikka ihan jokaiselle ihmiselle. Kaikki ihmiset tarvitsevat tukea tämän elämän matkalla jaksaakseen elää tarkoituksenmukaisen elämän ja päästäkseen perille uuteen vielä parempaan maailmaan. Sellaiseen kannustamiseen ja elämän tarkoituksen löytämiseen Herra antaa avuksi armolahjoja. Ne ovat tarkoitetut seurakunnan rakentumiseksi, eivät oman egon nostattamiseen.

Seppo Lahtinen

Pälkäne