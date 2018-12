Juha Hurme ottaa mittaa Volter Kilvestä

Alastalon salissa on kustavilaissyntyisen Volter Kilven (1874–1939) pääteos. Tätä tajunnanvirtatekniikkaa soveltavaa romaania pidetään yhtenä suomalaisen kirjallisuuden vaikeimmista mutta myös merkittävimmistä teoksista. Alastalon salissa kertoo kuudesta tunnista, joiden aikana kustavilaiset kylänmiehet neuvottelevat Alastalon Herman Mattssonin parkkilaivaan sijoittamisesta. Kaikkiaan noin yhdeksänsataa sivua vaativan kokouksen tunnetuimpia jaksoja on piipunvalinta, jossa Härkäniemen isäntä kävelee salin perällä olevalle piippuhyllylle ja valitsee sieltä itselleen soveliaimman piipun. Tämän harkinnan sekä siihen liittyvien ja liittymättömien ajatuskulkujen kuvailuun teoksessa tarvitaan noin seitsemänkymmenen sivun verran tekstiä. Teoksen hidassoutuisuus on kuitenkin tarkkaan harkittua ja itsetietoista. Esimerkiksi teoksen kuudes luku on nimetty luvuksi ”jonka mukavasti voi jättää lukemattakin, koska siinä ei tapahdu enempää kuin muissakaan”. Kirjan kantaviin voimiin kuuluukin hienovarainen huumori, joka tulee erityisesti esille henkilöiden ja heidän välistensä suhteiden kuvailussa.

Kokonaisuudessaan kirjan sisältö koostuu lähinnä henkilöhahmojen sisäisestä monologista ja tajunnanvirrasta sekä täsmällisestä miljöökuvauksesta. Tekstiin on myös upotettu itsenäisiä tarinoita. Tällainen tarina kerrotaan esimerkiksi varustajaltaan seitsemän vuotta tietymättömissä seilanneesta ja lopulta käskyn mukaisessa kahvilastissa palaavasta fregatti Albatrossista .

Ei ihan joka pojan kirjallisuutta

Harvassa ovat ne, jotka ovat Kilpensä lukeneet…Volter Kilpi -seura on painattanut aiheesta t-paidankin, jota pitämällä voi kehua kirjallisella sivistyksellään.

On jotenkin väistämätöntä, että kirjallisuutemme kuvia kumartamaton neropatti Juha Hurme on iskenyt kyntensä Volter Kilven tuotantoon. – Mitä homeisempi, hankalampi ja vaikeaselkoisempi, sen parempi! Nyt on pälkäneläisillä tilaisuus kokea, miten Hurme joukkoineen ottaa mittaa Kilven tekstistä. Ehkä joku tämän jälkeen viettää joulunpyhänsä Kilven tuotannon seurassa.

Yövieraat -teatteri pitää Volter Kilpi -iltapäivän Mikkolan Navetalla sunnuntaina 9. joulukuuta kello 15. Teatteri esittää kaksi Volter Kilven teksteihin perustuvaa näytelmää. Näistä ensimmäinen, Pukkila, on riemastuttava puolituntinen, pääosassa on Volter Kilven Saaristolaissarjan ihastuttava kelmi, sana-akrobaatti ja riidankylväjä. Yövieraat-teatterin esitys avaa näkymän koko Alastalon saliin, jonne Pukkila saapuu rähinöimään. Rooleissa ovat Juha Hurme, Tomi Alatalo ja Toni Harjajärvi. Toinen tarina, Kaaskerin Lundström, pohjaa Kilven novelliin kokoelmassa Pitäjän pienimpiä. Se kertoo kuinka merikapteeni Lundström täräytti 30 vuotta sitten kännissä Raha-Rambergin fregatin pirstoiksi Gottlannin kareihin ja hukutti miehistön. Nyt hän maksaa ikuista syyllisyydenvelkaansa takaisin opettamalla Kustavin pojille aritmetiikkaa, navigointia ja elämänviisauksia. Roolissa nähdään Juha Hurme, joka on dramatisoinut ja ohjannut molemmat esitykset.

Esitysten jälkeen on keskustelutilaisuus yleisön kanssa nähdystä ja Volter Kilvestä. Pääsymaksullisen tapahtuman järjestävät Pälkäneen kunnan kulttuuripalvelut ja Muodonmuutoksia ry.